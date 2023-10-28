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Испортили "прогулку". Пограничники разоблачили 14 уклонистов, показали работу с дроном

Суббота 28 октября 2023 12:35
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Испортили "прогулку". Пограничники разоблачили 14 уклонистов, показали работу с дроном Фото: пограничники разоблачили 14 уклонистов, показали работу с дроном (facebookcom/usofcom)
Автор: Сергей Пышкин

Пограничники разоблачили 14 нарушителей границы. В 4 случаях нарушителей удалось обнаружить благодаря дрону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Мужчины пытались незаконно пересечь госрубеж вблизи населенного пункта Окны, что в Одесской области", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что все задержанные связывались в интернете с организаторами, которые указывали уклонистам маршрут движения за 2 тысячи долларов.

"В отношении лиц составлены протоколы об админправонарушениях", - добавляет ГПСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители недавно разоблачили схему переправки военнообязанных в Молдову, к которой причастна жительница Черновицкой области.

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