Испортили "прогулку". Пограничники разоблачили 14 уклонистов, показали работу с дроном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Мужчины пытались незаконно пересечь госрубеж вблизи населенного пункта Окны, что в Одесской области", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что все задержанные связывались в интернете с организаторами, которые указывали уклонистам маршрут движения за 2 тысячи долларов.

"В отношении лиц составлены протоколы об админправонарушениях", - добавляет ГПСУ.

Выезд мужчин призывного возраста за границу

После полномасштабного вторжения российских террористов на территорию Украины в стране ввели военное положение. Мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений.