Зіннер, Алькарас та інші дізналися суперників на ATP Finals-2024

Відбулось жеребкування Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР), який пройде 10-17 листопада в італійському Турині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
У фіналі візьмуть участь вісім найкращих тенісистів за підсумками сезону-2024. Не зіграє лише 5-та ракетка світу – серб Новак Джоковіч. Він зміг кваліфікуватися на турнір, посівши 6-ту сходинку у відбірковому рейтингу, однак заявив, що пропустить підсумкове змагання через травму.
За результатами жеребкування учасників розділили на дві групи. У квартетах тенісисти проведуть між собою по одному матчу. До півфіналу вийдуть по два найкращих.
Результати жеребкування
Група Іліє Настасе
Група Джона Ньюкомба
Змагання відбудеться на закритих кортах стадіону Inalpi Arena в Турині. Вперше з 2001 року в фіналі не зіграє жоден з легендарної трійки тенісистів сучасності: Роджер Федерер, Рафаель Надаль або Новак Джоковіч.
Рууд повернувся в Підсумковий турнір після річної перерви. У 2022-му він дійшов до фіналу, де поступився Джоковічу.
Де Мінор дебютуватиме в турнірі та стане першим австралійським гравцем у ATP Finals з 2004 року, коли туди вийшов Ллейтон Г'юїтт.
Організатори цьогорічного фіналу року підготували рекордний призовий фонд – 15,25 млн доларів. Переможець, за умови виграшів у всіх матчах, зможе заробити 4,8 млн.
Раніше Свьонтек із розгромом росіянки на заміну наблизила півфінал WTA Finals-2024.
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