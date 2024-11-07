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Зіннер, Алькарас та інші дізналися суперників на ATP Finals-2024

Фото: Лідер світового рейтингу Яннік Зіннер (x.com/atptour)
Автор: Андрій Костенко

Відбулось жеребкування Підсумкового турніру Асоціації тенісистів-професіоналів (АТР), який пройде 10-17 листопада в італійському Турині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

У фіналі візьмуть участь вісім найкращих тенісистів за підсумками сезону-2024. Не зіграє лише 5-та ракетка світу – серб Новак Джоковіч. Він зміг кваліфікуватися на турнір, посівши 6-ту сходинку у відбірковому рейтингу, однак заявив, що пропустить підсумкове змагання через травму.

За результатами жеребкування учасників розділили на дві групи. У квартетах тенісисти проведуть між собою по одному матчу. До півфіналу вийдуть по два найкращих.

Результати жеребкування

Група Іліє Настасе

  • Яннік Зіннер (Італія, 1)
  • Даніїл Медвєдєв (4)
  • Тейлор Фріц (США, 5)
  • Алекс де Мінор (Австралія, 7)

Група Джона Ньюкомба

  • Александер Звєрєв (Німеччина, 2)
  • Карлос Алькарас (Іспанія, 3)
  • Каспер Рууд (Норвегія, 6)
  • Андрєй Рубльов (8)

ATP Finals-2024: що відомо

Змагання відбудеться на закритих кортах стадіону Inalpi Arena в Турині. Вперше з 2001 року в фіналі не зіграє жоден з легендарної трійки тенісистів сучасності: Роджер Федерер, Рафаель Надаль або Новак Джоковіч.

Рууд повернувся в Підсумковий турнір після річної перерви. У 2022-му він дійшов до фіналу, де поступився Джоковічу.

Де Мінор дебютуватиме в турнірі та стане першим австралійським гравцем у ATP Finals з 2004 року, коли туди вийшов Ллейтон Г'юїтт.

Організатори цьогорічного фіналу року підготували рекордний призовий фонд – 15,25 млн доларів. Переможець, за умови виграшів у всіх матчах, зможе заробити 4,8 млн.

Раніше Свьонтек із розгромом росіянки на заміну наблизила півфінал WTA Finals-2024.

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ТенісНовак Джокович