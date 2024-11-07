Зіннер, Алькарас та інші дізналися суперників на ATP Finals-2024

У фіналі візьмуть участь вісім найкращих тенісистів за підсумками сезону-2024. Не зіграє лише 5-та ракетка світу – серб Новак Джоковіч. Він зміг кваліфікуватися на турнір, посівши 6-ту сходинку у відбірковому рейтингу, однак заявив, що пропустить підсумкове змагання через травму.

За результатами жеребкування учасників розділили на дві групи. У квартетах тенісисти проведуть між собою по одному матчу. До півфіналу вийдуть по два найкращих.

Результати жеребкування

Група Іліє Настасе

Яннік Зіннер (Італія, 1)

Даніїл Медвєдєв (4)

Тейлор Фріц (США, 5)

Алекс де Мінор (Австралія, 7)

Група Джона Ньюкомба

Александер Звєрєв (Німеччина, 2)

Карлос Алькарас (Іспанія, 3)

Каспер Рууд (Норвегія, 6)

Андрєй Рубльов (8)

ATP Finals-2024: що відомо

Змагання відбудеться на закритих кортах стадіону Inalpi Arena в Турині. Вперше з 2001 року в фіналі не зіграє жоден з легендарної трійки тенісистів сучасності: Роджер Федерер, Рафаель Надаль або Новак Джоковіч.

Рууд повернувся в Підсумковий турнір після річної перерви. У 2022-му він дійшов до фіналу, де поступився Джоковічу.

Де Мінор дебютуватиме в турнірі та стане першим австралійським гравцем у ATP Finals з 2004 року, коли туди вийшов Ллейтон Г'юїтт.

Організатори цьогорічного фіналу року підготували рекордний призовий фонд – 15,25 млн доларів. Переможець, за умови виграшів у всіх матчах, зможе заробити 4,8 млн.