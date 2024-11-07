Зиннер, Алькарас и другие узнали соперников на ATP Finals-2024

В финале примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона-2024. Не сыграет только 5-я ракетка мира – серб Новак Джокович. Он смог квалифицироваться на турнир, заняв 6-ю строчку в отборочном рейтинге, однако заявил, что пропустит итоговое соревнование из-за травмы.

По результатам жеребьевки участников разделили на две группы. В квартетах теннисисты проведут между собой по одному матчу. В полуфинал выйдут по два лучших.

Результаты жеребьевки

Группа Илие Настасе

Янник Зиннер (Италия, 1)

Даниил Медведев (4)

Тейлор Фриц (США, 5)

Алекс де Минор (Австралия, 7)

Группа Джона Ньюкомбо

Александер Зверев (Германия, 2)

Карлос Алькарас (Испания, 3)

Каспер Рууд (Норвегия, 6)

Андрей Рублев (8)

ATP Finals-2024: что известно

Соревнование состоится на закрытых кортах стадиона Inalpi Arena в Турине. Впервые с 2001 года в финале не сыграет ни один из легендарных тройки теннисистов современности: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль или Новак Джокович.

Рууд вернулся в Итоговый турнир после годового перерыва. В 2022-м он дошел до финала, где уступил Джоковичу.

Де Минор дебютирует на турнире и станет первым австралийским игроком в ATP Finals с 2004 года, когда туда вышел Ллейтон Хьюитт.

Организаторы нынешнего финала подготовили рекордный призовой фонд - 15,25 млн долларов. Победитель, при условии выигрышей во всех матчах, сможет заработать 4,8 млн.