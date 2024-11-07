RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зиннер, Алькарас и другие узнали соперников на ATP Finals-2024

Фото: Лидер мирового рейтинга Янник Зиннер (x.com/atptour)
Автор: Андрей Костенко

Состоялась жеребьевка Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдет 10-17 ноября в итальянском Турине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

В финале примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона-2024. Не сыграет только 5-я ракетка мира – серб Новак Джокович. Он смог квалифицироваться на турнир, заняв 6-ю строчку в отборочном рейтинге, однако заявил, что пропустит итоговое соревнование из-за травмы.

По результатам жеребьевки участников разделили на две группы. В квартетах теннисисты проведут между собой по одному матчу. В полуфинал выйдут по два лучших.

Результаты жеребьевки

Группа Илие Настасе

  • Янник Зиннер (Италия, 1)
  • Даниил Медведев (4)
  • Тейлор Фриц (США, 5)
  • Алекс де Минор (Австралия, 7)

Группа Джона Ньюкомбо

  • Александер Зверев (Германия, 2)
  • Карлос Алькарас (Испания, 3)
  • Каспер Рууд (Норвегия, 6)
  • Андрей Рублев (8)

ATP Finals-2024: что известно

Соревнование состоится на закрытых кортах стадиона Inalpi Arena в Турине. Впервые с 2001 года в финале не сыграет ни один из легендарных тройки теннисистов современности: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль или Новак Джокович.

Рууд вернулся в Итоговый турнир после годового перерыва. В 2022-м он дошел до финала, где уступил Джоковичу.

Де Минор дебютирует на турнире и станет первым австралийским игроком в ATP Finals с 2004 года, когда туда вышел Ллейтон Хьюитт.

Организаторы нынешнего финала подготовили рекордный призовой фонд - 15,25 млн долларов. Победитель, при условии выигрышей во всех матчах, сможет заработать 4,8 млн.

Ранее Свентек с разгромом россиянки на смену приблизила полуфинал WTA Finals-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисНовак Джокович