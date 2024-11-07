Зиннер, Алькарас и другие узнали соперников на ATP Finals-2024

Состоялась жеребьевка Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдет 10-17 ноября в итальянском Турине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
В финале примут участие восемь лучших теннисистов по итогам сезона-2024. Не сыграет только 5-я ракетка мира – серб Новак Джокович. Он смог квалифицироваться на турнир, заняв 6-ю строчку в отборочном рейтинге, однако заявил, что пропустит итоговое соревнование из-за травмы.
По результатам жеребьевки участников разделили на две группы. В квартетах теннисисты проведут между собой по одному матчу. В полуфинал выйдут по два лучших.
Результаты жеребьевки
Группа Илие Настасе
Группа Джона Ньюкомбо
Соревнование состоится на закрытых кортах стадиона Inalpi Arena в Турине. Впервые с 2001 года в финале не сыграет ни один из легендарных тройки теннисистов современности: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль или Новак Джокович.
Рууд вернулся в Итоговый турнир после годового перерыва. В 2022-м он дошел до финала, где уступил Джоковичу.
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Организаторы нынешнего финала подготовили рекордный призовой фонд - 15,25 млн долларов. Победитель, при условии выигрышей во всех матчах, сможет заработать 4,8 млн.
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