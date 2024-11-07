WTA Finals-2024: Свьонтек із розгромом росіянки на заміну наблизила півфінал змагань
Полька Іга Свьонтек упевнено переграла російську тенісистку Дар'ю Касаткіну на груповому етапі Підсумкового турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA). Остання екстрено замінила американку Джессіку Пегулу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
WTA Finals Riyadh, "помаранчева" група
Свьонтек – Касаткіна – 2:0 (6:1, 6:0)
Екс-перша ракетка світу витратила на перемогу над нейтральною росіянкою усього 53 хвилини. Стартувала Свьонтек із п'яти виграних геймів поспіль. Лише в шостому Касаткіна зуміла розмочити рахунок, але вже в наступному польська тенісистка реалізувала сетбол.
Ще менше російська спортсменка опиралася в другій партії. Цього разу вона не змогла взяти жодного пункту. Як наслідок, Свьонтек із трьома брейками та 75% виграних очок на перших подачах повісила Касаткіній "бублик".
Із двома перемогами в активі полька загострила боротьбу за місце в 1/2 фіналу змагань. Тепер вона вболіватиме за американку Гауфф у протистоянні з чеською тенісисткою Крейчіковою. Третя перемога представниці США гарантовано виведе Свьонтек у півфінал.
Як Іга Свьонтек грала на WTA Finals
Польська тенісистка вчетверте поспіль приїхала на Підсумковий турнір. Дебют припав на сезон-2021, коли вона вилетіла на груповму етапі з двома поразками в пасиві.
Рік по тому Свьонтек вийшла в півфінал, де в трьох сетах поступилася білорусці Сабаленко. Щоправда, та програла фінал змагань французькій тенісистці Гарсії.
Нарешті торік полька тріумфувала в турнірі, вигравши всі 5 матчів. У фіналі вона здолала Пегулу (6:1, 6:0).
До слова, напередодні Людмила Кіченок безславно вилетіла в парному розряді WTA Finals.
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