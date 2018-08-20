Зинченко ждет решения "Манчестер Сити" по переходу в "Бетис"

Агенты футболиста уже побывали в Севилье

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко по-прежнему является главным вариантом усиления "Бетиса" до завершения летнего трансферного окна, сообщает ABC de Sevilla.

Агенты украинского футболиста уже побывали на домашнем стадионе "Бетиса"где обсудили его возможную годичную аренду. 21-летний игрок ждет окончательного решения "Ман Сити". Английский клуб размышляет, стоит ли отпускать Зинченко после травмы Кевина де Брейне, который пропустит около трех месяцев.



Украинец не попал в заявку "горожан" на последний матч против "Хаддерсфилд Таун" (6:1), а также отсутствовал на общем послематчевом фото.

Ранее новичок английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" согласовал с манчестерским клубом трансфер Зинченко, однако игрок отказался от перехода.

В прошлом сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 8 матчах английского чемпионата, в которых не отметился результативными действиями.