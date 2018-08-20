Зінченко чекає рішення "Манчестер Сіті" щодо переходу в "Бетіс"

Агенти футболіста вже побували у Севільї

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко раніше є головним варіантом посилення "Бетіса" до завершення трансферного вікна, повідомляє ABC de Sevilla.

Агенти українського футболіста вже побували на домашньому стадіоні "Бетіса"де обговорили його можливу річну оренду. 21-річний гравець чекає остаточного рішення "Ман Сіті". Англійський клуб розмірковує, чи варто відпускати Зінченко після травми Кевіна де-Брейне, який пропустить близько трьох місяців.



Українець не потрапив у заявку "городян" на останній матч проти "Хаддерсфілд Таун" (6:1), а також був відсутній на загальному післяматчевому фото.

Раніше новачок англійської Прем'єр-ліги "Вулверхемптон" погодив з манчестерским клубом трансфер Зінченко, однак гравець відмовився від переходу.

У минулому сезоні 21-річний півзахисник взяв участь у 8 матчах англійської чемпіонату, в яких не відзначився результативними діями.