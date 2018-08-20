"Райо Вальекано" может арендовать Лунина у "Реала"

Клуб рассматривает украинца для создания конкуренции основному голкиперу

"Райо Вальекано" заинтересован в аренде вратаря "Реала" Андрея Лунина. Об этом сообщает Gol.

Отмечается, клуб ищет голкипера, который мог бы составить конкуренцию Альберто Гарсии. Другим кандидатом является вратарь "Эспаньола" Роберто Хименес, который ищет клуб для получения игровой практики.

Украинец не попал в заявку "Реала" на матч стартового тура чемпионата Испании против "Хетафе". Не исключено, что в клубе окончательно решили игрока 19-летнего Лунина в аренду для получения игровой практики.

Андрей довольно неплохо провел несколько предсезонных матчей в составе "сливочных" в США, также украинец попал в заявку на матч за Суперкубок УЕФА. Однако после подписания мадридцами Тибо Куртуа, будущее голкипера в Мадриде под вопросом.

Напомним, Лунин дебютировал за мадридский "Реал" в матче против "Манчестер Юнайтед" в рамках Международного кубка чемпионов, не пропустив ни одного мяча.