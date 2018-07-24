Зинченко заявил о готовности покинуть "Манчестер Сити"

Футболист хочет иметь больше игровой практики

Украинский полузащитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко выразил готовность покинуть клуб в поисках игровой практики. Об этом украинец сказал на предматчевой пресс-конференции, сообщает Manchester Evening News.

"Если честно, я готов ко всему. Конечно, хочется играть, хочется играть больше и показать всем свой уровень. Посмотрим, что будет в будущем", - сказал игрок.

Ранее сообщалось, что Зинченко покинет "Манчестер Сити" во время летнего трансферного окна. 21-летний украинец может перейти в "Фулхэм", "Вулверхэмптон" или "Ньюкасл", несмотря на то, что отправился с командой в турне в США.

В прошедшем сезоне Зинченко провел восемь матчей в английской Премьер-лиге, не отметившись результативными действиями.