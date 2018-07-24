Зінченко заявив про готовність залишити "Манчестер Сіті"

Новини Спорт 24.07.2018 - 16:05
Фото: Зінченко і Гвардіола (mancity.com)
Фото: Зінченко і Гвардіола (mancity.com)

Футболіст хоче мати більше ігрової практики

Український півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко висловив готовність покинути клуб в пошуках ігрової практики. Про це українець сказав на передматчевій прес-конференції, повідомляє Manchester Evening News.

"Якщо чесно, я готовий до всього. Звичайно, хочеться грати, хочеться грати більше і показати всім свій рівень. Подивимося, що буде в майбутньому", - сказав гравець.

Раніше повідомлялося, що Зінченко покине "Манчестер Сіті" під час літнього трансферного вікна. 21-річний українець може перейти в "Фулхем", "Вулверхемптон" або "Ньюкасл", незважаючи на те, що відправився з командою в турне в США.

У минулому сезоні Зінченко провів вісім матчів в англійській Прем'єр-лізі, чи не відзначившись результативними діями.

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Теги:  Манчестер Сити,  трансферы,  Зинченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС