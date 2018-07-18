"Реал" планирует отдать Лунина в аренду в случае покупки Куртуа

Новости Спорт 18.07.2018 - 16:54
Фото: Андрей Лунин (twitter.com/realmadriden)
Фото: Андрей Лунин (twitter.com/realmadriden)

Украинский вратарь может провести предстоящий сезон в Сегунде

Новичок "Реала" вратарь Андрей Лунин будет отдан в аренду в случае, если мадридский клуб в летнее трансферное окно сможет подписать голкипера "Челси" Тибо Куртуа. Об этом сообщает Marca. 

Это будет сделано с целью предоставления игрового времени 19-летнему украинцу. Ранее стало известно, что на украинского футболиста претендует "Эльче", который по итогам прошлого сезона завоевал путевку в Сегунду - второй по силе испанский дивизион. 

Напомним, Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари", подписав контракт на 6 лет.

СМИ сообщали, что Лунин является заменой экс-вратарю "Реала" Луке Зидану, который покинул клуб после ухода своего отца, бывшего главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана.

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Теги:  Реал,  Аренда,  Андрей Лунин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС