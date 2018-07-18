"Реал" планирует отдать Лунина в аренду в случае покупки Куртуа

Украинский вратарь может провести предстоящий сезон в Сегунде

Новичок "Реала" вратарь Андрей Лунин будет отдан в аренду в случае, если мадридский клуб в летнее трансферное окно сможет подписать голкипера "Челси" Тибо Куртуа. Об этом сообщает Marca.

Это будет сделано с целью предоставления игрового времени 19-летнему украинцу. Ранее стало известно, что на украинского футболиста претендует "Эльче", который по итогам прошлого сезона завоевал путевку в Сегунду - второй по силе испанский дивизион.

Напомним, Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари", подписав контракт на 6 лет.

СМИ сообщали, что Лунин является заменой экс-вратарю "Реала" Луке Зидану, который покинул клуб после ухода своего отца, бывшего главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана.