Зінченко вразив УЄФА фантастичним голом у Лізі чемпіонів: відео

У добірку потрапив фантастичний удар українця, яким він відрив рахунок у протистоянні з нідерландським ПСВ (2:2).

На шостій хвилині матчу Зінченко підхопив м'яч на половині поля суперників, просунувся з ним уперед та з-за меж штрафного сильно пробив по воротах. Голкіпер нідерландців був безсилим.

Українець стримано відреагував на свій гол і не святкував його. Справа у тому, що на початку своєї європейської кар'єри Зінченко провів один сезон у ПСВ у оренді від "Манчестер Сіті". Тому віддаючи повагу своєму колишньому клубу, він не проявив сильних емоцій.

Для 28-річного футболіста це був перший гол за "Арсенал" у цьому сезоні та третій у складі лондонського клубу загалом.

Крім шедевра Зінченка, УЄФА відзначив влучні удари нападника "Боруссії" Максіміліана Байєра у ворота французького "Лілля", правого півзахисника "Астон Вілли" Марко Асенсіо – бельгійському "Брюгге" та вінгера ПСВ Кухайба Дріуша, який зрівняв рахунок у матчі з "канонірами".