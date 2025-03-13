Лунін або Зінченко: відомі всі чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів

У середу, 12 березня завершилися матчі 1/8 фіналу в Лізі чемпіонів-2024/25. За їхніми підсумками остаточно визначилися команди, які зіграють у чвертьфіналі турніру.

У протистояннях на даному етапі змагань взяли участь вісім найкращих команд за підсумками лігового турніру – вони потрапили до 1/8 напряму. З ними грали вісім переможців попереднього раунду плей-офф.

"Лілль" – "Боруссія" Д – 1:2 (перший матч – 1:1)

Голи: Девід, 5 – Джан, 54 (пенальті), Байєр, 65

Вже на 5-й хвилині матчу Девід вивів господарів уперед. Гол вийшов кумедним: колишній захисник "Шахтаря" Ісмаїлі промчався лівим флангом та прострілив до штрафного. Там Девід пробив прямо у воротаря "Боруссії" Кобеля, а той пропустив м'яч поміж ногами. Однак у другому таймі німецький клуб змінив хід гри. На 54-й хвилині "джмелі" зрівняли рахунок завдяки пенальті, який реалізував Джан. А на 65-й хвилині дортмундці забили переможний гол – автором вирішального удару став Байєр.

"Арсенал" – ПСВ – 2:2 (перший матч – 7:1)

Голи: Зінченко, 6, Райс, 37 – Перішіч, 18, Дріуеш, 70.

Господарі відкрили рахунок уже на 6-й хвилині – Зінченко, який вийшов у стартовому складі, завдав красивого удару з-за меж штрафного майданчика, відправивши м'яч у дальній кут. Для 28-річного українця це був перший гол за "Арсенал" у цьому сезоні та третій у складі лондонського клубу загалом.

На 18-й хвилині нідерландський клуб відновив рівновагу завдяки точному удару Перішіча. Однак вже на 37-й хвилині Райс знову вивів "канонірів" уперед. У другому таймі гостям вдалося зрівняти рахунок – на 70-й хвилині відзначився Дріуеш. На 79-й хвилині замінили Зінченка і більше нічого цікавого на полі не відбувалось.

"Астон Вілла" – "Брюгге" – 3:0 (перший матч – 3:1)

Голи: Асенсіо, 50, 61, Матсен, 57

Вилучення: Саббе (Б), 17

Якщо бельгійці десь у глибині душі ще сподівались виправити ситуацію після домашніх 1:3, то тривало це рівно до 17 хвилини, коли пряму червону отримав Саббе. Залишившись у меншості гості вже думали лише про те, щоб пропустити якомога менше. Перший тайм протримались. А в другому – господарі просто знищили опонентів, забивши три м'ячі за 11 хвилин. Після цього гра втратила будь-яку ідею.

"Атлетіко" – "Реал" – 1:0, по пенальті - 2:4 (перший матч – 1:2)

Гол: Галлахер, 1

Незабитий пенальті: Вінісіус (Р), 70 (вище воріт)

Переможець у битві мадридських грандів визначився лише у серії пенальті. "Атлетіко" забив на 27-й секунді, змусив Вінісіуса схибити з 11-ти метрів. Але у серії пенальті "матрацники" послизнулись – у прямому та переносному смислі. "Реал" Андрія Луніна вийшов у чвертьфінал, де зіграє проти "Арсенала" Олександра Зінченка.

Пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

ПСЖ – "Астон Вілла"

"Інтер" – "Баварія"

"Барселона" – "Боруссія" Д

"Арсенал" – "Реал"

Перші поєдинки відбудуться 8 та 9 квітня, матчі-відповіді – 15 та 16 квітня.