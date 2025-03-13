Зинченко поразил УЕФА фантастическим голом в Лиге чемпионов: видео

В подборку попал фантастический удар украинца, которым он отрывает счет в противостоянии с нидерландским ПСВ (2:2).

На шестой минуте матча Зинченко подхватил мяч на половине поля соперников, продвинулся с ним вперед и из-за пределов штрафной сильно пробил по воротам. Голкипер нидерландцев был бессилен.

Украинец сдержанно отреагировал на свой гол и не праздновал его. Дело в том, что в начале своей европейской карьеры Зинченко провел один сезон в ПСВ в аренде от "Манчестер Сити". Поэтому отдавая дань уважения своему бывшему клубу, он не проявил сильных эмоций.

Для 28-летнего футболиста это был первый гол за "Арсенал" в этом сезоне и третий в составе лондонского клуба в целом.

Кроме шедевра Зинченко, УЕФА отметил точные удары нападающего "Боруссии" Максимилиана Байера в ворота французского "Лилля", правого полузащитника "Астон Виллы" Марко Асенсио - бельгийскому "Брюгге" и вингера ПСВ Кухайба Дриуша, который сравнял счет в матче с "канонирами".