Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" на позиции центрхава

Гвардиола пробует украинца в полузащите

Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" против "Ливерпуля" (1:2) в рамках Международного Кубка Чемпионов. Как сообщает ua-football.com, украинец отыграл уже не на привычной для всех позиции левого защитника, а центрального хавбека.

Он провел две трети матча и был заменен на 64 минуте встречи. Именно Зинченко начал атаку своей команды, которая завершилась точным ударом Сане на 57 минуте.

Отмечается, что "Ман Сити" выступал резервным составом. Гвардиола использовал новичков и молодежь, а у "Ливерпуля" был состав напоминающий основу, но без ударной линии нападения. Салах и Мане вышли на поле только во втором тайме. Египтянину понадобилась всего минута, чтобы отличиться забитым мячом, а победу красным в поединке принес сенегалец.

После этого матча "горожане" занимают предпоследнее место в сводной турнирной таблице с 0 в графе очки после двух матчей, Ливерпуль, набрав три очка - на шестой строчке.

Свои заключительный матчи на турнире команды проведут 29 июля. Манчестерцы сыграют с "Баварией", а мерсисайдцы с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ранее Гвардиола отметил, если украинец останется в команде "горожан", то сможет быть одним из кандидатов на место опорного хавбека.

В прошлом сезоне украинец сыграл за "горожан" 14 матчей на непривычной для себя позиции левого защитника, хотя его номинальным амплуа считается центральный атакующий полузащитник. В сборной Украины футболист играет в центре поля.