Зінченко відіграв за "Манчестер Сіті" на позиції центрхава

Гвардіола пробує українця в півзахисті

Олександр Зінченко вийшов в стартовому складі "Манчестер Сіті" проти "Ліверпуля" (1:2) в рамках Міжнародного Кубка Чемпіонів. Як повідомляє ua-football.com, українець відіграв вже не на звичній для всіх позиції лівого захисника, а центрального хавбека.

Він провів дві третини матчу і був замінений на 64 хвилині зустрічі. Саме Зінченко розпочав атаку своєї команди, яка завершилася влучним ударом Сане на 57 хвилині.

Зазначається, що "Ман Сіті" виступав резервним складом. Гвардіола використовував новачків і молодь, а у "Ліверпуля" був склад нагадував основу, але без ударної лінії нападу. Салах і Мане вийшли на поле тільки в другому таймі. Єгиптянинові знадобилася всього хвилина, щоб відзначитися забитим м'ячем, а перемогу червоним в поєдинку приніс сенегалець.

Після цього матчу "городяни" посідають передостаннє місце у зведеній турнірній таблиці з 0 в графі очки після двох матчів, Ліверпуль, набравши три очки - на шостому рядку.

Свої заключний матчі на турнірі команди проведуть 29 липня. Манчестерці зіграють з "Баварією", а мерсисайдці з "Манчестер Юнайтед".

Нагадаємо, раніше Гвардіола зазначив, якщо українець залишиться в команді "городян", то зможе бути одним з кандидатів на місце опорного хавбека.

Минулого сезону українець зіграв за "городян" 14 матчів на незвичній для себе позиції лівого захисника, хоча його номінальним амплуа вважається центральний атакуючий півзахисник. У збірній України футболіст грає в центрі поля.