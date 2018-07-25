Если Зинченко останется, то сможет сыграть на опорной позиции, - Гвардиола

Наставник "Манчестер Сити" высказался по поводу будущего украинского полузащитника

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиолавысказался по поводу будущего полузащитника Александра Зинченко. Он отметил, если украинец останется в команде "горожан", то сможет быть одним из кандидатов на место опорного хавбека, слова Гвардиолы передает Sky Sports.

"Отдел скаутов постоянно следит за футболистами, выступающими на разных позициях. На позиции опорного хавбека у нас немало игроков, поскольку у Фернандиньо контракт на год, Илкай Гюндоган может сыграть на этом месте, а также Фабиан Делф. Александр Зинченко, если останется, тоже может играть на этой позиции, у нас достаточно исполнителей на это место", - сказал наставник.

Отметим, что в прошлом сезоне украинец сыграл за "горожан" 14 матчей на непривычной для себя позиции левого защитника, хотя его номинальным амплуа считается центральный атакующий полузащитник. В сборной Украины футболист играет в центре поля.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 21-летний Зинченко может продолжить карьеру в "Фулхэме", "Вулверхэмптоне" или "Ньюкасле".

Напомним, Зинченко выразил готовность покинуть "Ман Сити" в поисках игровой практики.