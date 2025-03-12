Зінченко не став святкувати фантастичний гол в Лізі чемпіонів: у чому причина (відео)

Вже на шостій хвилині матчу українець підхопив м'яч на половині поля суперників, просунувся з ним уперед та з-за меж штрафного сильно пробив по воротах. Голкіпер нідерландців був безсилим.

Українець стримано відреагував на свій гол і не святкував його. Справа у тому, що на початку своєї європейської кар'єри Зінченко провів один сезон у ПСВ у оренді від "Манчестер Сіті". Тому віддаючи повагу своєму колишньому клубу, він не проявив сильних емоцій.

За підсумком першого тайму "Арсенал" виграє у ПСВ – 2:1. На гол Зінченка суперники відповіли м'ячем Перішіча. А потім другий гол "канонірів" провів Райс. Попереду ще, як мінімум, 45 хвилин гри. Нагадаємо, що в першому матчі в Ейндховені "Арсенал" розбив суперника з рахунком – 7:1.