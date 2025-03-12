Продовження мадридського дербі та супершанс для Зінченка: повний розклад матчів середи в Лізі чемпіонів

12 березня в Лізі чемпіонів будуть зіграні заключні матчі-відповіді 1/8 фіналу. Вісім клубів, серед яких мадридський "Реал" Андрія Луніна та лондонський "Арсенал" Олександра Зінченка, розіграють останні перепустки до чвертьфіналу. За підсумками ігрового дня остаточно визначаться всі пари наступної стадії турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

У протистояннях на даному етапі змагань беруть участь вісім найкращих команд за підсумками лігового турніру – вони потрапили до 1/8 напряму. З ними грають вісім переможців попереднього раунду плей-офф.

Ігровий день стартує о 19:45 за Києвом. Першими на поле вийдуть футболісти французького "Лілля" та німецької "Боруссії" з Дортмунда.

О 22:00 розпочнуться ще три поєдинки. В Лондоні місцевий "Арсенал" зустрінеться з нідерландським ПСВ. В іншому англійському місті – Бірмінгемі, "Астон Вілла" протистоятиме бельгійському "Брюгге". А в столиці Іспанії продовжать виясняти стосунки два місцевих гранди – "Атлетіко" та "Реал".

Усі ігри покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний транслятор турніру в Україні. Перегляд доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт", а також у MEGOPACK XL. Трансляція вечірніх зустрічей розпочинеться з передматчевої студії о 21:00.

Перелік матчів середи в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

19:45, "Лілль" – "Боруссія" Д (перший матч – 1:1)

22:00, "Арсенал" – ПСВ (перший матч – 7:1)

22:00, "Астон Вілла" – "Брюгге" (перший матч – 3:1)

22:00, "Атлетіко" – "Реал" (перший матч – 1:2)

Анонс матчів 12 березня

"Лілль" – "Боруссія". Результат першого матчу (1:1) не дає жодній зі сторін переваги. Фахівці і букмекери трохи більш схильні до "Боруссії". Але це буде зустріч приблизно рівних команд. І в такому разі фактор свого поля та підтримка власних уболівальників можуть зіграти вирішальну роль.

"Арсенал" – ПСВ. У боксі боротьбу в цій парі давно вже зупинили б, віддавши "канонірам" перемогу за явною перевагою. В футболі – доводиться грати нікому не потрібні 90 хвилин. У наставника "Арсенала" Мікеля Артети буде чудова можливість перевірити в справі гравців ротації та резерву. Це значить, що хороші шанси розпочати поєдинок у старті та провести на полі достатньо часу має Зінченко.

"Астон Вілла" – "Брюгге". Підопічні Унаї Емері також привезли з Бенілюксу результат, що дозволяє почувати себе спокійно. Не 7:1, як "каноніри", але й 3:1 гостьової переваги – цілком достатньо для спокійного матчу вдома. "Брюгге" здатний на сюрпризи, але відіграти такий рахунок не зможе.

"Атлетіко" – "Реал". "Матрацники" ще ніколи не проходили "Реал" у єврокубках. Зараз є шанс, хоча поразка тиждень тому завдання ускладнює. У "Реала" повернеться в ворота Тібо Куртуа. Вийде на поле в старті й Кілан Мбаппе. Участь француза була під питанням через проблеми зі щиколоткою. Але футболіст пройшов медогляд, який особливих проблем у нього не виявив.