Зинченко не стал праздновать фантастический гол в Лиге чемпионов: в чем причина (видео)

Уже на шестой минуте матча украинец подхватил мяч на половине поля соперников, продвинулся с ним вперед и из-за пределов штрафной сильно пробил по воротам. Голкипер нидерландцев был бессилен.

Украинец сдержанно отреагировал на свой гол и не праздновал его. Дело в том, что в начале своей европейской карьеры Зинченко провел один сезон в ПСВ в аренде от "Манчестер Сити". Поэтому отдавая дань уважения своему бывшему клубу, он не проявил сильных эмоций.

По итогам первого тайма "Арсенал" выигрывает у ПСВ - 2:1. На гол Зинченко соперники ответили мячом Перишича. А затем второй гол "канониров" провел Райс. Впереди еще, как минимум, 45 минут игры. Напомним, что в первом матче в Эйндховене "Арсенал" разбил соперника со счетом - 7:1.