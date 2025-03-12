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Зинченко не стал праздновать фантастический гол в Лиге чемпионов: в чем причина (видео)

Фото: Зинченко не празднует (x.com/Arsenal)
Автор: Андрей Костенко

Как мы и предполагали украинский легионер лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала против нидерландского ПСВ. И не просто вышел, но и забил первый гол "канониров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уже на шестой минуте матча украинец подхватил мяч на половине поля соперников, продвинулся с ним вперед и из-за пределов штрафной сильно пробил по воротам. Голкипер нидерландцев был бессилен.

Украинец сдержанно отреагировал на свой гол и не праздновал его. Дело в том, что в начале своей европейской карьеры Зинченко провел один сезон в ПСВ в аренде от "Манчестер Сити". Поэтому отдавая дань уважения своему бывшему клубу, он не проявил сильных эмоций.

По итогам первого тайма "Арсенал" выигрывает у ПСВ - 2:1. На гол Зинченко соперники ответили мячом Перишича. А затем второй гол "канониров" провел Райс. Впереди еще, как минимум, 45 минут игры. Напомним, что в первом матче в Эйндховене "Арсенал" разбил соперника со счетом - 7:1.

 

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ФутболАрсеналАлександр Зинченко