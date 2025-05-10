Зінченко проти "Ліверпуля" та інші матчі українців: розклад вікенду в АПЛ

Що відомо про 36-й тур АПЛ

Програма туру розрахована на два дні – по п'ять поєдинків будуть зіграні в суботу, 10 травня, та у неділю, 11-го.

Зокрема, в перший день вікенду "Евертон" Віталія Миколенка зіграє проти "Фулхема", "Брентфорд" Єгора Ярмолюка – проти "Іпсвіча", а "Борнмут" Іллі Забарного – проти "Астон Вілли".

У неділю відбудеться матч першої та другої команд АПЛ: "Ліверпуль" вдома прийме "Арсенал" Олександра Зінченка. Втім, оскільки "червоні" вже гарантували собі чемпіонство, поєдинок має турнірне значення лише для "канонірів".

Також фіналіст Ліги конференцій – "Челсі" за відсутності дискваліфікованого Михайла Мудрика проведе зустріч з "Ньюкаслом".

За три тури до кінця турніру лідирує "Ліверпуль" (82 очка), який достроково став чемпіоном. На другому місці йде "Арсенал" (67), третю сходинку посідає "Манчестер Сіті" (64). У зоні Ліги чемпіонів наразі розташувалися "Ньюкасл" і "Челсі" (по 63). На потрапляння до головного єврокубка також претендують "Ноттінгем" (61) та "Астон Вілла" (60).

Розклад матчів 36-го туру АПЛ за участю команд українських легіонерів:

"Фулхем" – "Евертон" – субота, 10 травня, 17:00

"Іпсвіч" – "Брентфорд" – субота, 10 травня, 17:00

"Борнмут" – "Астон Вілла" – субота, 10 травня, 19:30

"Ньюкасл" – "Челсі" – неділя, 11 травня, 14:00

"Ліверпуль" – "Арсенал" – неділя, 11 травня, 18:30

"Ліверпуль" – "Арсенал"

Протистояння лідерів Прем'єр-ліги, для яких сезон фактично вже завершений. "Ліверпуль" достроково оформив чемпіонство і спокійно дограє чемпіонат. Команда Мікеля Артети, швидше за все, знову фінішує другою, хоча формально це місце ще не заброньоване. Тож, у Зінченка та його партнерів все ж залишається певна мотивація.

"Борнмут" – "Астон Вілла"

У команди Забарного (53 очки, 8-ме місце) залишаються теоретичні шанси на перше в історії клубу потрапляння до єврокубків. "Астон Вілла" – прямий конкурент. Команда Унаї Емері ще не втратила надій на вихід у ЛЧ, хоча станом на зараз проходить тільки в Лігу конференцій. В свою чергу "Борнмуту" – і ЛК була б за щастя.

"Вілла" випереджає "вишень" на сім очок. Якщо ця різниця збережеться після очної дуелі, шлях до Європи для "Борнмута" закриється остаточно.

Де дивитися матчі англійської Прем'єр-ліги

В Україні транслятором матчів АПЛ є OTT-платформа Setanta Sports та телеканал Setanta Sports.

Онлайн трансляції доступні на різних пристроях, включаючи смартфони, планшети, комп'ютери та смарт-телевізори. Телеканал Setanta Sports є в пакетах провідних кабельних операторів, що дозволяє слідкувати за матчами чемпіонату Англії по телевізору.