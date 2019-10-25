Зинченко пропустит около месяца после операции на колене

Игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко выбыл из строя на 4-5 недель из-за травмы колена. Об этом рассказал главный тренер "горожан" Хосеп Гвариола, которого цитирует на официальном сайте пресс-служба клуба.

"Зинченко повредил колено и почувствовал что-то в кости. Он пропустит четыре или пять недель. Ему пришлось сделать операцию, чтобы очистить колено", - сказал наставник.

Ранее мам футболист в Instagram опубликовал фотографию из клиники в Барселоне, котору подписал: "На пути к возвращению".

Таким образом, Александр Зинченко пропустит ближайшие матчи "Манчестер Сити" во всех турнирах. Кроме того, футболист не сможет принять участие в товарищеском матче со сборной Эстонии и не сыграет в заключительной игре сборной Украины в отборочном этапе на Евро-2020 против Сербии, которая состоится 17 ноября. В этом противостоянии "сине-желтым" достаточно набрать одно очко, чтобы попасть в первую корзину при жеребьевке.

Еще в прошлом туре подопечные Андрея Шевченко досрочно вышли в финальную часть турнира.