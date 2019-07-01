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Зинченко получил новый игровой номер в "Манчестер Сити"

Новости » Спорт    01.07.2019 - 11:44
Зинченко получил новый игровой номер в "Манчестер Сити"
Фото: Александр Зинченко (mancity.com)

В новом сезоне украинец будет выступать под №11

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко в новом сезоне будет выступать под другим игровым номером. Об этом стало известно из официального интернет-магазина английской команды, где появились футболки игрока с обновленным номером.

В новом сезоне он будет выступать с числом 11 на спине. Ранее Зинченко играл под номером 35. 

Недавно Александр Зинченко продлил контракт с "Манчестер Сити" на пять лет - до 2024 года.

Украинский футболист является игроком "Ман Сити" с лета 2016 года.

С "горожанами" украинец дважды становился победителем английской Премьер-лиги, два раза выиграл Кубок Лиги, а также по одному разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Напомним, украинский полузащитник "Селтика" Марьян Швед будет выступать в новом клубе под номером 20.

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