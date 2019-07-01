Зінченко отримав новий ігровий номер в "Манчестер Сіті"

Фото: Олександр Зінченко (mancity.com)

У новому сезоні українець виступатиме під №11

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко в новому сезоні буде виступати під іншим ігровим номером. Про це стало відомо з офіційного інтернет-магазину англійської команди, де з'явилися футболки гравця з оновленим номером.

У новому сезоні він виступатиме з числом 11 на спині. Раніше Зінченко грав під номером 35.

Нещодавно Олександр Зінченко продовжив контракт з "Манчестер Сіті" на п'ять років - до 2024 року.

Український футболіст є гравцем "Ман Сіті" з літа 2016 року.

З "городянами" українець двічі ставав переможцем англійської Прем'єр-ліги, два рази виграв Кубок Ліги, а також по одному разу - Кубок Англії і Суперкубок Англії.

Нагадаємо, український півзахисник "Селтіка" Мар'ян Швед виступатиме у новому клубі під номером 20.