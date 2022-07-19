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Зинченко переходит в лондонский "Арсенал": футболист согласовал условия контракта

Новина українською →
Британия, Вторник 19 июля 2022 01:59
Зинченко переходит в лондонский "Арсенал": футболист согласовал условия контракта Фото: Александр Зинченко (instagram.com/zinchenko_96)
Автор: Артур Родивилов

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сменит клубную прописку. Украинец согласовал четырехлетний контракт с "Арсеналом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко согласовал контракт с лондонским "Арсеналом".

Контракт украинского футболиста с "Арсеналом" будет рассчитан на 4 года до лета 2026 года.

На этой неделе Зинченко пройдет медосмотр для нового клуба, после чего о трансфере объявят официально.

Отмечается, что "горожане" согласились отпустить 25-летнего футболиста. "Канониры" заплатят за трансфер сумму в размере 30 млн. фунтов стерлингов. Таким образом, Зинченко не установит новый трансферный рекорд, принадлежащий Андрею Шевченко. Он перешел из "Милана" в "Челси" в 2006 году за 30,8 млн фунтов стерлингов.

Напомним, защитник английского "Манчестер Сити" Зинченко не устает напоминать всему миру об агрессии России по отношению к Украине. Новая акция состоялась в 1/8 финала Кубка Англии.

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