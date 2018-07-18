Зинченко отправился из "Манчестер Сити" на первый предсезонный сбор

"Горожане" будут тренироваться в США

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отправился вместе с командой на первый предсезонный сбор в США. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

"Горожане" в течение одиннадцати дней сыграет против дортмундской "Боруссии", "Ливерпуля" и мюнхенской "Баварии".

Our US Tour travelling squad in full! #mancity pic.twitter.com/DjXX9hKHfl — Manchester City (@ManCity) July 17, 2018

Стоит отметить присутствие в составе команды новичка Риада Мареза и бывшего голкипера сборной Англии Джо Харта. В заявке команды на тур отсутствует ряд игроков (Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг, Джон Стоунс, Фернандиньо, Отаменди и другие), которые получили отдых после ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Зинченко может продолжить карьеру в "Вулверхэмптоне" или "Фулхэме".