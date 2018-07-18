Зинченко отправился из "Манчестер Сити" на первый предсезонный сбор

Новости Спорт 18.07.2018 - 10:23
Фото: Александр Зинченко (mancity.com)
Фото: Александр Зинченко (mancity.com)

"Горожане" будут тренироваться в США

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко отправился вместе с командой на первый предсезонный сбор в США. Об этом сообщает пресс-служба «горожан».

"Горожане" в течение одиннадцати дней сыграет против дортмундской "Боруссии", "Ливерпуля" и мюнхенской "Баварии".

Стоит отметить присутствие в составе команды новичка Риада Мареза и бывшего голкипера сборной Англии Джо Харта. В заявке команды на тур отсутствует ряд игроков (Кевин Де Брюйне, Рахим Стерлинг, Джон Стоунс, Фернандиньо, Отаменди и другие), которые получили отдых после ЧМ-2018.

Ранее сообщалось, что Зинченко может продолжить карьеру в "Вулверхэмптоне" или "Фулхэме".

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