Зінченко відправився з "Манчестер Сіті" на первый передсезонний збір

Новини Спорт 18.07.2018 - 10:23
Фото: Олександр Зінченко (mancity.com)
Фото: Олександр Зінченко (mancity.com)

"Городяни" будуть тренуватися в США

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відправився разом з командою на перший передсезонний збір в США. Про це повідомляє прес-служба «городян».

"Городяни" протягом одинадцяти днів зіграє проти дортмундської "Боруссії", "Ліверпуля" і мюнхенської "Баварії".

Варто відзначити присутність у складі команди новачка Ріад Мареза і колишнього голкіпера збірної Англії Джо Харта. У заявці команди на тур відсутня низка гравців (Кевін Де Брюйне, Рахім Стерлінг, Джон Стоунс, Фернандіньо, Отаменді та інші), які отримали відпочинок після ЧС-2018.

Раніше повідомлялося, що Зінченко може продовжити кар'єру в "Вулверхемптоні" або "Фулхем".

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Теги:  Манчестер Сити,  тренировки,  Зинченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС