Зінченко відправився з "Манчестер Сіті" на первый передсезонний збір
"Городяни" будуть тренуватися в США
Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко відправився разом з командою на перший передсезонний збір в США. Про це повідомляє прес-служба «городян».
"Городяни" протягом одинадцяти днів зіграє проти дортмундської "Боруссії", "Ліверпуля" і мюнхенської "Баварії".
Our US Tour travelling squad in full! #mancity pic.twitter.com/DjXX9hKHfl— Manchester City (@ManCity) July 17, 2018
Варто відзначити присутність у складі команди новачка Ріад Мареза і колишнього голкіпера збірної Англії Джо Харта. У заявці команди на тур відсутня низка гравців (Кевін Де Брюйне, Рахім Стерлінг, Джон Стоунс, Фернандіньо, Отаменді та інші), які отримали відпочинок після ЧС-2018.
Hello Chicago! #mancity pic.twitter.com/VKNLAQn2gv— Manchester City (@ManCity) July 18, 2018
Раніше повідомлялося, що Зінченко може продовжити кар'єру в "Вулверхемптоні" або "Фулхем".