Якщо Зінченко залишиться, то зможе зіграти на опорній позиції, - Гвардіола

Наставник "Манчестер Сіті" висловився з приводу майбутнього українського півзахисника

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіолависказался щодо майбутнього півзахисника Олександра Зінченко. Він зазначив, якщо українець залишиться в команді "городян", то зможе бути одним з кандидатів на місце опорного хавбека, слова Гвардіоли передає Sky Sports.

"Відділ скаутів постійно стежить за футболістами, які виступають на різних позиціях. На позиції опорного хавбека у нас чимало гравців, оскільки у Фернандіньо контракт на рік, Ілкай Гюндоган може зіграти на цьому місці, а також Фабіан Делфі. Олександр Зінченко, якщо залишиться, теж може грати на цій позиції, у нас достатньо виконавців на це місце", - сказав наставник.

Зазначимо, що минулого сезону українець зіграв за "городян" 14 матчів на незвичній для себе позиції лівого захисника, хоча його номінальним амплуа вважається центральний атакуючий півзахисник. У збірній України футболіст грає в центрі поля

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація, що 21-річний Зінченко може продовжити кар'єру в "Фулхемі", "Вулверхемптоні" або "Ньюкаслі".

Нагадаємо, Зінченко висловив готовність покинути "Ман Сіті" в пошуках ігрової практики.