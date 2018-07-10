Зінченко почав підготовку до сезону у складі "Манчестер Сіті"

Новини Спорт 10.07.2018 - 10:37
Фото: Зінченко повернувся в розташування клубу (mancity.com)
Фото: Зінченко повернувся в розташування клубу (mancity.com)

Українець прибув на перше тренування "городян"

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко напередодні нового сезону розпочав підготовку з командою. Відео тренування опубліковано на youtube-каналі англійського клубу.

Напередодні основна частина гравців (крім футболістів, які грали на ЧС-2018), повернулася з відпусток в розташування клубу.

 

Серед них був і українець, який був присутній на першому тренуванні "городян".

Зінченко почав підготовку до сезону у складі &quot;Манчестер Сіті&quot;

Фото: Зінченко провів перше тренування з "Ман Сіті" (mancity.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в послугах 21-річного українця зацікавлений "Вулверхемптон", якій пропонував за гравця 16 млн фунтів.

Також український півзахисник потрапив в сферу інтересів "Ньюкасла".

Минулого сезону Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 14 матчів, виходячи на незвичній для себе позиції лівого захисника, результативними діями не відзначився.

На рахунку футболіста 17 матчів і 1 гол у складі збірної України.

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Теги:  Манчестер Сити,  тренировки,  Зинченко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС