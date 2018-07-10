Зінченко почав підготовку до сезону у складі "Манчестер Сіті"

Українець прибув на перше тренування "городян"

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко напередодні нового сезону розпочав підготовку з командою. Відео тренування опубліковано на youtube-каналі англійського клубу.

Напередодні основна частина гравців (крім футболістів, які грали на ЧС-2018), повернулася з відпусток в розташування клубу.

Серед них був і українець, який був присутній на першому тренуванні "городян".

Фото: Зінченко провів перше тренування з "Ман Сіті" (mancity.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в послугах 21-річного українця зацікавлений "Вулверхемптон", якій пропонував за гравця 16 млн фунтів.

Також український півзахисник потрапив в сферу інтересів "Ньюкасла".

Zinchenko, 21, is still to decide his future, with Newcastle also in the hunt for the Ukraine international. He wanted to talk to City boss Pep Guardiola after training today before making a decision. — Tim Nash (@TimNash_1) July 9, 2018

Минулого сезону Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 14 матчів, виходячи на незвичній для себе позиції лівого захисника, результативними діями не відзначився.

На рахунку футболіста 17 матчів і 1 гол у складі збірної України.