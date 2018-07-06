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"Манчестер Сити" согласовал с "Вулверхэмптоном" трансфер Зинченко

НовостиСпорт    06.07.2018 - 10:32
Фото: Александр Зинченко (instagram.com/zinchenko_96)
Фото: Александр Зинченко (instagram.com/zinchenko_96)

Чемпион Англии установил за украинца цену в 16 млн фунтов

"Манчестер Сити" договорился с "Вулверхэмптоном" о продаже украинского игрока Александра Зинченко. Об этом в своем Twitter написал журналист Тим Нэш, приближенный к "волкам".

По его информации, "горожане" получат за украинца 16 млн фунтов (около 18 млн евро) - 12 миллионов "Вулверхэмптон" заплатит сразу и еще 4 в качестве бонуса.

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей, выходя на непривычной для себя позиции левого защитника. На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

"Вулверхэмптон" по итогам прошлого сезона выиграл Чемпионшип и вернулся в английскую Премьер-лигу.

Напомним, украинский полузащитник Александр Зинченко вместе с "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии сезона 2017/18.

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Теги публикации: Манчестер Сити, трансферы, Зинченко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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