"Манчестер Сити" согласовал с "Вулверхэмптоном" трансфер Зинченко

Чемпион Англии установил за украинца цену в 16 млн фунтов

"Манчестер Сити" договорился с "Вулверхэмптоном" о продаже украинского игрока Александра Зинченко. Об этом в своем Twitter написал журналист Тим Нэш, приближенный к "волкам".

По его информации, "горожане" получат за украинца 16 млн фунтов (около 18 млн евро) - 12 миллионов "Вулверхэмптон" заплатит сразу и еще 4 в качестве бонуса.

. @Wolves have agreed a £16m deal with @ManCity for left wing back Olegsandr Zinchenko. A fee of an initial £12m rising to £16m with add-ons is in place between the clubs. — Tim Nash (@TimNash_1) July 5, 2018

В прошлом сезоне Зинченко сыграл за "Манчестер Сити" 14 матчей, выходя на непривычной для себя позиции левого защитника. На счету футболиста 17 матчей и 1 гол в составе сборной Украины.

"Вулверхэмптон" по итогам прошлого сезона выиграл Чемпионшип и вернулся в английскую Премьер-лигу.

Напомним, украинский полузащитник Александр Зинченко вместе с "Манчестер Сити" досрочно стал чемпионом Англии сезона 2017/18.