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Зинченко имеет самый высокий процент побед в истории "Манчестер Сити"

Автор: Вера Олейник

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко является рекордсменом по проценту побед в истории клуба. Его показатель составляет 86,75% среди всех игроков, которые сыграли за "горожан" более 10 матчей.

Об этом в Twitter информирует StatCity.

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Накануне он провел полный матч 23 тура английской Премьер-лиги (АПЛ) против действующего чемпиона "Ливерпуля" (4:1). Для Зинченко это был 83 поединок в составе команды Хосепа Гвардиолы, в 72 из них "Ман Сити" одержал победы.

На данный момент "Манчестер Сити" продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, имея задел в 50 очков. Команда довела свою победную серию во всех турнирах до 14 матчей.

Зинченко стал игроком "горожан" в 2016 году, перейдя из российского футбольного клуба "Уфа". Он также выступал на правах аренды за нидерландский ПСВ. В текущем сезоне на его счету 15 матчей во всех турнирах.

Напомним, ранее в чемпионате Англии был установлен рекорд по количеству лидеров. Впервые в истории сразу девять команд возглавляли турнирную таблицу АПЛ в течение сезона.

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Новости Украины Манчестер СитиЗинченкопобеда
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