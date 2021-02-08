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Зінченко має найвищий відсоток перемог в історії "Манчестер Сіті"

Автор: Вера Олейник

Український футболіст "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко є рекордсменом за відсотком перемог в історії клубу. Його показник становить 86,75% серед усіх гравців, які зіграли за "містян" більше ніж 10 матчів.

Про це в Twitter інформує StatCity.

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Напередодні він провів повний матч 23 туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти чинного чемпіона "Ліверпуля" (4:1). Для Зінченка це був 83 поєдинок у складі команди Хосепа Гвардіоли, в 72 з них "Ман Сіті" здобув перемоги.

Наразі "Манчестер Сіті" продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ, маючи доробок у 50 очок.Команда довела свою переможну серію у всіх турнірах до 14 матчів.

Зінченко став гравцем "містян" у 2016 році, перейшовши з російського футбольного клубу "Уфа". Він також виступав на правах оренди за нідерландський ПСВ. У поточному сезоні на його рахунку 15 матчів у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше у чемпіонаті Англії було встановлено рекорд за кількістю лідерів. Вперше в історії відразу дев'ять команд очолювали турнірну таблицю АПЛ протягом сезону.

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