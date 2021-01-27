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В чемпионате Англии установлен рекорд по числу лидеров за сезон

Вест Бромвич, Среда 27 января 2021 13:19
В чемпионате Англии установлен рекорд по числу лидеров за сезон
Фото: "Манчестер Сити" стал рекордным лидером АПЛ за один сезон (facebook.com/mancity)
Автор: Вера Олейник

В английской Премьер-лиге (АПЛ) установлен уникальный рекорд. Впервые в истории сразу девять команд чемпионата возглавляли турнирную таблицу в течение сезона.

Об этом сообщается в Twitter лиги.

Накануне "Манчестер Сити" одержал победу над "Вест Бромвич Альбион" в матче 20 тура со счетом 5:0 и возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. До этого на разных этапах сезона также лидировали "Арсенал", "Эвертон", "Лестер", "Ливерпуль", "Саутгемптон", "Тоттенхэм Хотспур", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

На втором месте на данный момент находится "МанЮ", а замыкает тройку "Лестер".

Отметим, что прошлый розыгрыш АПЛ был менее интригующим – отрыв "Ливерпуля" от "Ман Сити" составил 17 очков. "Мерсисайдцы" стали чемпионами Англии впервые за 30 лет.

Напомним, ранее "Ливерпуль" прервал домашнюю серию без поражений в АПЛ. Беспроигрышная домашняя серия команды Юргена Клоппа составила 68 матчей. Рекорд принадлежит лондонскому "Челси" – 86 встреч.

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Новости Украины Спорт Манчестер Ситичемпионат Англиирекорд

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