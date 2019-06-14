Зинченко догнал Ярмоленко по трансферной стоимости

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко догнал Андрея Ярмоленко из "Вест Хэма" по трансферной стоимости согласно данным Transfermarkt, которые размещены на сайте портала.

Ориентировочная рыночная стоимость 22-летнего Зинченко выросла на 5 млн евро и теперь составляет 20 млн евро. Цена на Ярмоленко не изменилась по сравнению с предыдущим обновлением трансферной стоимости игроков АПЛ.

Теперь оба игрока сборной Украины стоят по 20 млн евро, что означает, что они стали самыми дорогими украинскими футболистами.

Напомним, полузащитник немецкого "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка резко упал в цене. Ранее вингер стоил 10 млн евро, теперь же его цена - 65 млн евро.