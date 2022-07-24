UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зинченко дебютировал за "Арсенал" разгромом "Челси"

Фото: Александр Зинченко (в центре) слушает наставления тренеров (arsenal.com)
Автор: Антон Федорцив

Лондонский "Арсенал" своеобразно отпраздновал дебют Александра Зинченко в составе. "Канониры" разбили "Челси" в рамках предсезонного турне по Соединенным Штатам (4:0).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Арсенал" – "Челси" – 4:0

Голы: Жезус, 15, Эдегор, 36, Сака, 66, Локонга, 90+3

Украинский новичок "Арсенала" появился на поле со старта. Зинченко вышел на левом фланге защиты и отыграл за "канониров" первый тайм.

Героями стали другие. Габриэл Жезус открыл счет на 15-й минуте, элегантно реализовав выход один на один с Менди. А незадолго до перерыва Мартин Эдегор воспользовался передачей Мартинелли.

Еще дважды Арсенал забил после перерыва. На 66-й Букайо Сака вовремя оказался на добивании после сэйва кипера "Челси". А Самби Локонга в добавленное арбитром время головой замкнул классный навес Соареша с правого фланга.

Следующий спарринг "канониры" проведут 30 июля. В рамках Кубка Эмирейтс они встретятся с "Севильей". Тем временем "Челси" запланировал матч с "Удинезе" на 29 июля.

Хавбек сборной Украины Зинченко перебрался в "Арсенал" на этой неделе. С "канонирами" он заключил 4-летний контракт. "Манчестер Сити" получил за универсала 35 млн евро.

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЗинченкоАрсеналЧелси