"Зимову" допомогу від ООН отримали понад 1 млн українців

Програма зимової допомоги від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) вже охопила більш як 1 мільйон людей в Україні. Насамперед допомога спрямована на внутрішньо переміщених осіб та інші вразливі категорії населення, які постраждали від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

За даними прес-служби, програма підтримки передбачає забезпечення тимчасовим житлом, надання матеріалів для ремонту й утеплення будинків, а також забезпечення обігрівачами, ковдрами, теплими речами й іншими предметами першої необхідності у холодну пору року. Також агенція виплачує грошову допомогу на покриття зимових потреб.

Зокрема, предмети першої необхідності (пледи, термоси, обігрівачі, одяг) отримали понад 800 тисяч осіб, грошові виплати - майже 300 тисяч осіб, матеріали для ремонтів та утеплення будинків - більш ніж 12 тисяч осіб. На додаток, 55 генераторів були доставлені на критичні обʼєкти у 12 областей.