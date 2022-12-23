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"Зимову" допомогу від ООН отримали понад 1 млн українців

Фото: Допомогу від ООН на зиму отримали 1 млн українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Програма зимової допомоги від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) вже охопила більш як 1 мільйон людей в Україні. Насамперед допомога спрямована на внутрішньо переміщених осіб та інші вразливі категорії населення, які постраждали від війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

За даними прес-служби, програма підтримки передбачає забезпечення тимчасовим житлом, надання матеріалів для ремонту й утеплення будинків, а також забезпечення обігрівачами, ковдрами, теплими речами й іншими предметами першої необхідності у холодну пору року. Також агенція виплачує грошову допомогу на покриття зимових потреб.

Зокрема, предмети першої необхідності (пледи, термоси, обігрівачі, одяг) отримали понад 800 тисяч осіб, грошові виплати - майже 300 тисяч осіб, матеріали для ремонтів та утеплення будинків - більш ніж 12 тисяч осіб. На додаток, 55 генераторів були доставлені на критичні обʼєкти у 12 областей.

Нагадаємо, гуманітарні організації в Україні у 2022 році отримали понад 3 млрд доларів. За даними Служби фінансового спостереження ООН (FTS), понад 1 млрд доларів з отриманих коштів було направлено на виплату грошової допомоги різним категоріям українців, які постраждали внаслідок війни.

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