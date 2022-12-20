В ООН назвали суму грошової допомоги постраждалим від війни українцям

Гуманітарні організації в Україні у 2022 році отримали понад 3 млрд доларів. За даними Служби фінансового спостереження ООН (FTS), понад 1 млрд доларів з отриманих коштів було направлено на виплату грошової допомоги різним категоріям українців, які постраждали внаслідок війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції .

Із загальної суми 727 млн доларів спрямовані на продовольчу допомогу, 237 млн доларів - на проекти з охорони здоров'я та 234 млн доларів - на забезпечення притулку для внутрішньо переміщених осіб і предмети першої потреби для них.

У 2022 році майже 40% фінансування було надано Сполученими Штатами Америки. Істотні внески також зробили Європейська комісія, Німеччина, Канада, Британський комітет з надзвичайних ситуацій і Японія.

Крім того, внески від 482 донорів з приватного сектору на гуманітарне реагування в Україні перевищили 1,6 млрд доларів.

За словами заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса, наступного року ООН пропонує збільшити фінансування гуманітарних організацій в Україні до рекордних 5,7 млрд доларів. Це допоможе посилити відповідь на гуманітарну кризу в Україні, спричинену війною.