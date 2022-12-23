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"Зимнюю" помощь от ООН получили более 1 млн украинцев

Фото: Помощь от ООН на зиму получили 1 млн украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Программа зимней помощи от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) уже охватила более 1 миллиона человек в Украине. В первую очередь помощь направлена на внутренне перемещенные лица и другие уязвимые категории населения, пострадавшие от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

По данным пресс-службы, программа поддержки предусматривает обеспечение временным жильем, предоставление материалов для ремонта и утепления домов, а также обеспечение обогревателями, одеялами, теплыми вещами и другими предметами первой необходимости в холодное время года. Также агентство выплачивает пособие на покрытие зимних нужд.

В частности, предметы первой необходимости (пледы, термосы, обогреватели, одежда) получили более 800 тысяч человек, денежные выплаты - почти 300 тысяч человек, материалы для ремонтов и утепления домов - более 12 тысяч человек. Кроме того, 55 генераторов были доставлены на критические объекты в 12 областей.

Напомним, гуманитарные организации в Украине в 2022 году получили более 3 млрд долларов. По данным Службы финансового наблюдения ООН (FTS), более 1 млрд долларов из полученных средств было направлено на выплату денежной помощи разным категориям украинцев, пострадавших в результате войны.

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