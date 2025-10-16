Зимову допомогу по 6500 гривень отримають 660 тисяч українців: хто в списках

Кабінет міністрів планує одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень для соціально вразливих українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови уряду.
Допомога виплачуватиметься в межах програми "Тепла зима" напередодні опалювального сезону 2025/26 років.
Загалом фінансову підтримку отримає близько 660 тисяч громадян, а на ці цілі уряд планує виділити 4,3 млрд гривень із державного бюджету.
Уряд пропонує надавати допомогу кільком категоріям громадян, які потребують підтримки в зимовий період. Зокрема, по 6 500 гривень виплатять:
Виплата проводитиметься за рахунок коштів, передбачених Міністерству соціальної політики на програми соціального захисту. Гроші зараховуватимуться на спеціальний рахунок або на віртуальну картку "Дія.Картка".
Використати допомогу можна буде протягом 180 днів з моменту зарахування. Проєкт постанови Кабміну зараз винесено на обговорення.
Нагадаємо, у 2024 році Кабінет міністрів вирішив здійснити виплатити на дітей з малозабезпечених сімей та сімей переселенців по 6,5 тисяч гривень.
У грудні 2024 року виплати отримали майже 600 тисяч українців за цією програмою.