Зимову допомогу по 6500 гривень отримають 660 тисяч українців: хто в списках

Виплати минулого року

Нагадаємо, у 2024 році Кабінет міністрів вирішив здійснити виплатити на дітей з малозабезпечених сімей та сімей переселенців по 6,5 тисяч гривень.

У грудні 2024 року виплати отримали майже 600 тисяч українців за цією програмою.