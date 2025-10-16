Зимнюю помощь по 6500 гривен получат 660 тысяч украинцев: кто в списках

Кабинет министров планирует единовременную выплату в размере 6 500 гривен для социально уязвимых украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления правительства.
Помощь будет выплачиваться в рамках программы "Теплая зима" накануне отопительного сезона 2025/26 годов.
В целом финансовую поддержку получит около 660 тысяч граждан, а на эти цели правительство планирует выделить 4,3 млрд гривен из государственного бюджета.
Правительство предлагает оказывать помощь нескольким категориям граждан, которые нуждаются в поддержке в зимний период. В частности, по 6 500 гривен выплатят:
Выплата будет проводиться за счет средств, предусмотренных Министерству социальной политики на программы социальной защиты. Деньги будут зачисляться на специальный счет или на виртуальную карту "Дія.Картка".
Использовать помощь можно будет в течение 180 дней с момента зачисления. Проект постановления Кабмина сейчас вынесен на обсуждение.
Напомним, в 2024 году Кабинет министров решил осуществить выплатить на детей из малообеспеченных семей и семей переселенцев по 6,5 тысяч гривен.
В декабре 2024 года выплаты получили почти 600 тысяч украинцев по этой программе.