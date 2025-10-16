Зимнюю помощь по 6500 гривен получат 660 тысяч украинцев: кто в списках

Помощь будет выплачиваться в рамках программы "Теплая зима" накануне отопительного сезона 2025/26 годов.

В целом финансовую поддержку получит около 660 тысяч граждан, а на эти цели правительство планирует выделить 4,3 млрд гривен из государственного бюджета.

Кто получит выплаты

Правительство предлагает оказывать помощь нескольким категориям граждан, которые нуждаются в поддержке в зимний период. В частности, по 6 500 гривен выплатят:

на детей из числа внутренне перемещенных лиц - 252 898 человек ;

людям с инвалидностью I группы из числа внутренне перемещенных лиц - 12 800;

одиноким пенсионерам, которые получают надбавку на уход - 17 500 человек;

на детей, над которыми установлена опека или попечительство - 40 900;

на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки с инвалидностью, находящихся в детских домах семейного типа и приемных семьях - 1 000;

на детей из малообеспеченных семей - 335 863 человек.

Как получить деньги

Выплата будет проводиться за счет средств, предусмотренных Министерству социальной политики на программы социальной защиты. Деньги будут зачисляться на специальный счет или на виртуальную карту "Дія.Картка".

Использовать помощь можно будет в течение 180 дней с момента зачисления. Проект постановления Кабмина сейчас вынесен на обсуждение.