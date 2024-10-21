Зимовий захист авто: як навоскувати кузов машини своїми руками

Після кожної зими наші автомобілі стають на рік старше і ще на крок далі від первинної естетичної привабливості. Є перевірений засіб затримати старіння кузова, принаймні, його лакофарбового покриття. Причому нанести цей захист можна власники руками.

З зовнішнього, лицьового боку кузов машини захищає лакофарбове покриття – кілька шарів полімеру завтовшки не більше 0,15 міліметра. На новій машині ця тонка плівка старанно виконує поставлене завдання, але з роками починається повільний, але невпинний процес руйнування ЛФП: мікротріщини, відколи, подряпини, глибокі потертості. Більшу частку з цих пошкоджень покриття отримує взимку, коли лак і фарбу шліфують жорсткий мерзлий сніг, пісок та уламки льоду. Довершує чорну справу соляний розчин: пробравшись через скол або тріщину в лаку та фарбі просто до металу, сіль дає старт корозії.

Що далі, всім зрозуміло: машина втрачає "заводський" лиск і загальну ошатність, потім на фарбі з’являються руді цятки і патьоки, за ними приходить спучена фарба та наскрізні дірки в металі… Але зупинити цю руйнацію можна ще на первинному етапі – закривши всі мікротріщини на фарбі восковою поліроллю.

Які бувають поліролі для кузова

Крім захисного, так званого "твердого воску", про який ми сьогодні поговоримо, є ще кілька поліролей іншого призначення. Наприклад, глибоке полірування абразивними пастами та "рідкий віск", який використовують на автомийках для спрощення сушіння кузова, а не для його захисту. Є ще такі види захисного покриття як "рідке скло" та "нанокераміка", які складніші у використанні та значно дорожчі за ціною.

Які нанести восковий поліроль на кузов

Для воскування кузова на зиму знадобиться дві-три години часу, власне віск, губка чи серветка для його нанесення і м'яка тканина (байка, фланель) для розтирання поліролі. Машину треба ретельно вимити і висушити, температура повітря має бути не менше +5 +10 С (або згідно інструкції на упаковці).

Щодо вибору препарату. Головне, щоб він не містив у складі абразиву, а ще намагайтеся знайти не пастоподібний, а більш рідкий – його легше наносити та розтирати, коли температура повітря осіння. В першу чергу керуйтеся вказівками на упаковці, але зазвичай алгоритм такий:

Тампоном (губкою) нанесіть віск на площу близько 30 х 30 см, розподіляючи його тонким шаром круговими рухами. Починати краще з даху;

Витримайте поліроль кілька хвилин, щоб вона частково підсохнула. Хай вона трохи побіліє, але не давайте їй висихати повністю;

Чистою м'якою тканиною, краще з ворсом, розітріть поліроль до блиску по поверхні, яку вона займає. Ворс тканини забиватиметься поліроллю, але не поспішайте пускати у справу нову, чисту ділянку тканини – потрібно, щоб препарат залишався не на тканині, вбираючись у неї, а на кузові.

Кілька зауважень щодо воскування

Не поспішайте наносити поліроль на занадто велику площу, щоб прискорити процес. Розтирати засохлий поліроль буде важче, до того ж у деяких випадках більша частина сухого препарату перейде на серветку замість того щоб залишитись на кузові;

Закінчивши роботу, уважно огляньте лакофарбове покриття під гострим кутом. Майже напевно десь залишиться матова ділянка з нерозтертим воском, то її потрібно ще раз протерти чистою м'якою тканиною;

Ще перед початком роботи варто перевірити в малопомітному місці, як поводиться ваш поліроль на ліхтарях і фарах, на чорному пластику оздоблення та на гумових деталях. Найчастіше віск розтирається так само, як і на фарбі кузова, без видимих слідів. Проте іноді на чорному пластику залишаються білі смуги; їх доведеться видаляти тією ж м’якою серветкою.

Коротко

Воскове покриття є дуже корисним засобом захисту в будь-яку пору і від загроз більш широкого діапазону, аніж обіцяє нам зима. Про це rbc.ua не раз розповідало у матеріалах автомобільної рубрики. Але коротко можна сказати, що завдяки таким поліролям до лаку і фарби не чіпляються забруднення, ЛФП краще протистоїть впливу хімічно активних речовин типу пташиного посліду і кислотних дощів… І врешті решт віск надає фарбі виразного і стійкого блиску.