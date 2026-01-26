Зимовий шторм у США: без світла залишилися понад 1 млн осіб, скасовано 10 тисяч рейсів

У неділю, 25 січня, у США продовжився зимовий шторм, який паралізував східні південні штати країни. Через це вже понад 1 млн споживачів (включно зі штатом Нью-Мексико на заході) залишилися без світла, і більш ніж 10 тисяч авіарейсів було скасовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише агентство, цього дня на дві третини сходу країни знову обрушилися сніг, мокрий сніг, дощ і дуже низькі температури. Унаслідок цього у США продовжило зростати чисто відключень електроенергії.

За даними сервісу PowerOutage, станом на 19:16 за Гринвічем понад 1 млн споживачів у США залишилися без електрики. Зокрема щонайменше 330 тисяч у Теннессі та понад 100 тисяч у Міссісіпі та Луїзіані. Серед інших постраждалих штатів - Техас, Кентуккі, Джорджія, Західна Вірджинія та Алабама.

Крім того, згідно з сайтом відстеження рейсів FlightAware, у США було скасовано понад 10 800 рейсів, запланованих на неділю. Днем раніше, у суботу, у країні скасували понад 4000 рейсів.

Reuters уточнює, що 25 січня адміністрація аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні повідомила про скасування всіх рейсів цього дня. Водночас дані FlightAware засвідчили, що понад 80% авіаперельотів скасовано в кількох аеропортах великих мегаполісів, включно з Нью-Йорком, Філадельфією, Шарлоттою і Північною Кароліною.

Згідно з останнім прогнозом Національної метеорологічної служби, з неділі до ранку понеділка, очікується сильний снігопад від долини річки Огайо до півночі-сходу країни. Зокрема в Новій Англії сніг може випасти до 45 см. На більшій частині південного сходу і в деяких районах Середньоатлантичного регіону очікуються дощі та крижаний дощ.

Reuters додало, що синоптики прогнозували "вкрай низькі температури і небезпечний холодний вітер" від південних рівнин до північного сходу після шторму, що призведе до "тривалих небезпечних ситуацій на дорогах і в інфраструктурі".