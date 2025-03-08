Зимові шини на літній відпочинок: як їх правильно зберігати

Досвідчені автомобілісти знають, що заміна шин – це тільки половина процедури з сезонного перевзування машини. Другий етап – маніпуляції з демонтованими колесами, важкими і не завжди чистими які треба завантажити в машину, відвезти кудись і прилаштувати там на відпочинок на найближчі півроку. Причому важливе не просто місце, де чотири колеса знайдуть притулок, а й умови, які в тому місці пануватимуть.

Про це ми і поговоримо нижче, але спочатку зазначимо, що за великим рахунком, умови зберігання літніх та зимових шин однакові, тому йтиметься фактично про обидва типи.

Що буде, якщо зберігати шини неправильно

Тема зберігання важлива перш за все тому, що під час кількамісячного відпочинку сучасні автомобільні шини можуть постарішати ще дужче, аніж під час роботи на автомобілі.

Ось що буває з шинами, коли вони чекають настання свого сезону у непідходящих умовах – десь на горищі, на балконі чи, скажімо, в саду під вишнею і під купою важкого мотлоху:

Гума, з якої зроблено шину, постарішає – потріскається, затвердіє, стане нестійкою до стирання;

Метало-кордовий каркас шини деформується і вона фактично стане некруглою;

Металокорд каркаса поржавіє (в місцях пошкодження гуми).

З іншого боку, за дотримання правильних умов шина на зберіганні майже нічого не втрачає – як мінімум, у порівнянні з періодом експлуатації на дорозі. А у випадку недотримання норм не обов’язково відразу настануть катастрофічні наслідки – це залежить від стану шин, їхнього пробігу та наявних пошкоджень.

Сухо, сиро, жарко, холодно

Незалежно від типу сезонності, шинам небажана висока температура, бо саме від неї гумова суміш втрачає свою еластичність. Відтак, не слід влаштовувати шинний склад там, де буває дуже спекотно – на балконі, на горищі або у металевому гаражі, який влітку розжарюється на сонці. Сильний мороз теж небажаний, адже він, як кажуть інженери-шинники, висушує гуму. Стовідсотково вбивче для гуми пряме сонячне світло, точніше, його ультрафіолетова складова, тож якщо шини таки лежать на балконі, накривайте їх від сонця.

Приміщення, де зберігаються шини, має бути більш-менш сухим. Небезпека у тому, що у вологій атмосфері може початися невидима корозія металевих ниток каркасу шини. В першу чергу до вологи вразливі покришки з пошкодженими верхніми шарами гуми – через них волога потрапляє до елементів каркасу.

Ідеальне місце для зберігання шин

Не візьмемося говорити про ідеал, але в цілому з точки зору температурно-атмосферного режиму непоганий варіант для зберігання шин може бути таким:

Підвал будинку чи гаража, в якому повинна бути ефективна вентиляція;

Цокольний поверх будинку чи господарчої будівлі;

Оглядова яма гаража, яка добре вентилюється через нещільні кришки;

Власне капітальний гараж, але такий, що не дуже прогрівається влітку і не виморожується вщент узимку.

Лежачи чи стоячи

Часто розташуванню шин під час зберігання приділяють надмірно багато уваги – мовляв, покришка має неодмінно стояти, або висіти, або лежати накачаною тощо. Але на ділі автомобільна шина достатньо міцна (тримає на собі четверту частину маси автомобіля), щоб не бути примхливою до умов зберігання.

Єдине, чого дійсно не слід робити – це складати покришки без дисків пірамідою заввишки більше чотирьох штук. Такий вид навантаження нетиповий для легкових шин, і нижні екземпляри від надмірного тиску ризикують втратити геометрію металокорду и брекера протектора: боковини сплющуються, кільця на бортах у зоні посадки зближуються. Це потягне за собою відразу кілька проблем. Зрозуміло, що шинам на дисках багатоповерхове штабелювання не страшне.

Отже, один з прийнятних способів розміщення шин, неважливо, на дисках чи без таких – стоячи на стелажах. Ще один гарний варіант – підвішування колеса за отвори в диску на цвях, забитий в стіну. Власне, "гола" покришка теж успішно висітиме на стіні в такий спосіб.

Коротко

Коли місце зберігання для шин буде знайдено, похваліть себе за господарські здібності і зробіть наступний крок у тому ж напрямку – подбайте, щоб демонтовані шини відправились на відпочинок у повному порядку, аби за півроку, на наступний сезон, ви мали вже готові до використання колеса. Тобто перевірте покришки на наявність порізів і цвяхів, на стан і глибину протектора та звільніть його від камінчиків. Якщо ваш другий комплект шин зберігається на власних дисках, перед відправленням на відпочинок ці колеса бажано помити, перевірити на герметичність і балансування.

При підготовці статті були використані матеріали Rosava і Michelin.