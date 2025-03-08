Зимние шины на летний отдых: как их правильно хранить

Опытные автомобилисты знают, что замена шин - это только половина процедуры по сезонной переобувке машины. Второй этап - манипуляции с демонтированными колесами, тяжелыми и не всегда чистыми которые надо загрузить в машину, отвезти куда-то и пристроить там на отдых на ближайшие полгода. Причем важно не просто место, где четыре колеса найдут приют, но и условия, которые в том месте будут царить.

Об этом мы и поговорим ниже, но сначала отметим, что по большому счету, условия хранения летних и зимних шин одинаковы, поэтому речь пойдет фактически об обоих типах.

Что будет, если хранить шины неправильно

Тема хранения важна прежде всего потому, что во время многомесячного отдыха современные автомобильные шины могут состариться еще сильнее, чем во время работы на автомобиле.

Вот что бывает с шинами, когда они ждут наступления своего сезона в неподходящих условиях - где-то на чердаке, на балконе или, скажем, в саду под вишней и под кучей тяжелого хлама:

Резина, из которой сделана шина, состарится - потрескается, затвердеет, станет неустойчивой к истиранию;

Металло-кордовый каркас шины деформируется и она фактически станет некруглой;

Металлокорд каркаса поржавеет (в местах повреждения резины).

С другой стороны, при соблюдении правильных условий шина на хранении почти ничего не теряет - как минимум, по сравнению с периодом эксплуатации на дороге. А в случае несоблюдения норм не обязательно сразу наступят катастрофические последствия - это зависит от состояния шин, их пробега и имеющихся повреждений.

Сухо, сыро, жарко, холодно

Независимо от типа сезонности, шинам нежелательна высокая температура, потому что именно от нее резиновая смесь теряет свою эластичность. Следовательно, не следует устраивать шинный склад там, где бывает очень жарко - на балконе, на чердаке или в металлическом гараже, который летом раскаляется на солнце. Сильный мороз тоже нежелателен, ведь он, как говорят инженеры-шинники, высушивает резину. Стопроцентно убийственный для резины прямой солнечный свет, точнее, его ультрафиолетовая составляющая, поэтому если шины таки лежат на балконе, накрывайте их от солнца.

Помещение, где хранятся шины, должно быть более-менее сухим. Опасность в том, что во влажной атмосфере может начаться невидимая коррозия металлических нитей каркаса шины. В первую очередь к влаге уязвимы покрышки с поврежденными верхними слоями резины - через них влага попадает к элементам каркаса.

Идеальное место для хранения шин

Не возьмемся говорить об идеале, но в целом с точки зрения температурно-атмосферного режима неплохой вариант для хранения шин может быть таким:

Подвал дома или гаража, в котором должна быть эффективная вентиляция;

Цокольный этаж дома или хозяйственной постройки;

Смотровая яма гаража, которая хорошо вентилируется через неплотные крышки;

Собственно капитальный гараж, но такой, который не очень прогревается летом и не вымораживается полностью зимой.

Лежа или стоя

Часто расположению шин при хранении уделяют чрезмерно много внимания - мол, покрышка должна непременно стоять, или висеть, или лежать накачанной и т.д. Но на деле автомобильная шина достаточно прочная (держит на себе четвертую часть массы автомобиля), чтобы не быть капризной к условиям хранения.

Единственное, чего действительно не следует делать - это складывать покрышки без дисков пирамидой высотой более четырех штук. Такой вид нагрузки нетипичен для легковых шин, и нижние экземпляры от чрезмерного давления рискуют потерять геометрию металлокорда и брекера протектора: боковины сплющиваются, кольца на бортах в зоне посадки сближаются. Это повлечет за собой сразу несколько проблем. Понятно, что шинам на дисках многоэтажная штабелировка не страшна.

Так что один из приемлемых способов размещения шин, неважно, на дисках или без таковых - стоя на стеллажах. Еще один хороший вариант - подвешивание колеса за отверстия в диске на гвоздь, забитый в стену. Собственно, "голая" покрышка тоже успешно будет висеть на стене таким образом.

Вкратце

Когда место хранения для шин будет найдено, похвалите себя за хозяйственные способности и сделайте следующий шаг в том же направлении - позаботьтесь, чтобы демонтированные шины отправились на отдых в полном порядке, чтобы через полгода, на следующий сезон, вы имели уже готовые к использованию колеса. То есть проверьте покрышки на наличие порезов и гвоздей, на состояние и глубину протектора и освободите его от камешков. Если ваш второй комплект шин хранится на собственных дисках, перед отправлением на отдых эти колеса желательно помыть, проверить на герметичность и балансировку.

При подготовке статьи были использованы материалы Rosava и Michelin.