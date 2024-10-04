Зимові шини на авто: чи варто поспішати перевзутись у жовтні

Відразу скажемо, що до субтропіків українському клімату ще далеко, тож про відмову від зимових шин говорити ми не будемо. Але обміркувати терміни перевзування варто.

Коли потрібні зимові шини

Чому, власне, ми перезуваємо машини напередодні зими? Тому що, по-перше, протектор літних шин твердішає на холоді і погано чіпляється за дорогу. І по-друге тому, що малюнок того самого літнього протектора геть неефективний на снігу та льоду. Щодо слизьких поверхонь все зрозуміло, до них поки далеко, а от щодо холодного асфальту…

Шини літніх моделей починають втрачати свої якості, коли температура повітря опускається нижче +8 градусів. Тверді шашки протектора вже не можуть "обіймати" кожну мікронерівность асфальта, і за найменшого порушення балансу сил колесо починає прослизати відносно дороги – навіть якщо вона сама по собі не слизька.

Зрозуміло, що ​​якою б теплою не видалась зима, температура нижче +8 градусів протягом найближчих чотирьох-п'яти місяців точно буде. І опади, які легко і без попередження перетворюються на лід, теж будуть, хоча може і не кожного тижня. Нехай навіть теплі дні м'якою українською зимою переважатимуть, їздити на літніх шинах у ті нечасті, але все ж таки суто зимові дні з морозом, снігом і ожеледицею буде дуже небезпечно.

Так, на крайній випадок згодиться варіант залишити машину вдома і поїхати на тролейбусі, але… Взимку погода міняється без попередження, і снігопад або крижаний дощ може застати вас у дорозі, далеко від дому – і на літній гумі.

Чи потрібні літні шини в теплу зиму?

Так, взимку зимові шини в Україні потрібні, навіть в умовах глобального потепління. І виробники шин допомагають нам підлаштуватись під м’якість зими, тож варто вибирати шини з відповідними властивостями.

Певно, слід нагадати, що зимові покришки існують у двох версіях – арктичного (скандинавського, нордичного) та європейського типу. Перші створені під суворіші умови, низькі температури, глибокий сніг, лід. Крім того, чимало моделей арктичних шин випускаються з шипами. У свою чергу, європейські зимові шини орієнтовані на м'які європейські зими, тому вони краще, ніж на льоду і снігу, показують себе на чистому асфальті, в дощ і при плюсовій температурі. Виходить, саме їх і треба вибирати більшості жителів нашої України в умовах глобального потепління клімату.

Кому потрібні скандинавські шини

Проте, чимало українських водіїв, змушено чи з власної волі, опиняються в суворих зимових умовах. Наприклад, вони буксують в кучугурах по дорозі на дачу, видираються вгору до заповітної лижної бази чи тонуть в коліях поряд з рибальським чи мисливським домиком. Якщо такі ситуації можуть траплятися часто, можливо, водієві є сенс таки обрати скандинавську модель.

Важливий інструмент більш тонкого підбору моделі гуми – діаграма балансу характеристик шини, які наводяться у релізах виробників шин чи у звітах про незалежні тести шин на полігонах. Нюанс у тому, що одна модель краще чіпляється за кригу в поворотах, друга ефективніше гальмує, третя особливо гарна в пухкому снігу та сніговій каші.

Коротко

Якщо ви користуєтеся машиною за більш-менш стабільним графіком – наприклад, тільки для денних поїздок містом чи, навпаки, для раннього виїзду з дому і пізнього повернення, вам буде краще врахувати цю обставину при зміні шин. Тому що вдень погода може бути теплою ще протягом кількох тижнів. При тому вночі та вранці цілком можуть траплятись заморозки, які утворять на дорозі перші слизькі ділянки – на яких вам будуть в нагоді вже зимові колеса.