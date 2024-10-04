Зимние шины на авто: стоит ли спешить переобуваться в октябре

Сразу скажем, что до субтропиков украинскому климату еще далеко, так что об отказе от зимних шин говорить мы не будем. Но обдумать сроки переобувания следует.

Когда нужны зимние шины

Почему, собственно, мы перезуем машины накануне зимы? Потому что, во-первых, протектор летных шин твердеет на холоде и плохо цепляется за дорогу. И во-вторых потому, что рисунок того же пожилого протектора совершенно неэффективен на снегу и льду. Что касается скользких поверхностей, все понятно, до них пока далеко, а вот относительно холодного асфальта…

Шины летних моделей начинают терять свои качества, когда температура воздуха опускается ниже +8 градусов. Твердые шашки протектора уже не могут "обнимать" каждую микронеровность асфальта, и при малейшем нарушении баланса сил колесо начинает проскальзывать относительно дороги – даже если она сама по себе не скользкая.

Понятно, что какой бы теплой ни выдалась зима, температура ниже +8 градусов в ближайшие четыре-пять месяцев точно будет. И осадки, легко и без предупреждения превращающиеся в лед, тоже будут, хотя может и не каждую неделю. Пусть даже теплые дни будут мягкой украинской зимой преобладать, ездить на летних шинах в те нечастые, но все же сугубо зимние дни с морозом, снегом и гололедицей будет очень опасно.

Да, на крайний случай пригодится вариант оставить машину дома и поехать на троллейбусе, но… Зимой погода меняется без предупреждения, и снегопад или ледяной дождь может застать вас в пути, вдали от дома – и на летней резине.

Нужны ли летние шины в теплую зиму?

Да, зимой зимние шины в Украине нужны, даже в условиях глобального потепления. И производители шин помогают нам подстроиться под мягкость зимы, поэтому следует выбирать шины с соответствующими свойствами.

Наверное, следует напомнить, что зимние покрышки существуют в двух версиях – арктического (скандинавского, нордического) и европейского типа. Первые созданы под более строгие условия, низкие температуры, глубокий снег, лед. Кроме того, многие модели арктических шин выпускаются с шипами. В свою очередь европейские зимние шины ориентированы на мягкие европейские зимы, поэтому они лучше, чем на льду и снегу, показывают себя на чистом асфальте, в дождь и при плюсовой температуре. Выходит, именно их и нужно выбирать большинству жителей нашей Украины в условиях глобального потепления климата.

Кому нужны скандинавские шины

Тем не менее, многие украинские водители, вынуждены или по собственной воле, оказываются в суровых зимних условиях. Например, они буксуют в сугробах по дороге на дачу, карабкаются вверх к заветной лыжной базе или тонут в путях рядом с рыболовным или охотничьим домом. Если такие ситуации могут случаться часто, возможно, водителю есть смысл выбрать скандинавскую модель.

Важным инструментом более тонкого подбора модели резины является диаграмма баланса характеристик шины, которые приводятся в релизах производителей шин или в отчетах о независимых тестах шин на полигонах. Нюанс в том, что одна модель лучше цепляется за лед в поворотах, вторая эффективнее тормозит, третья особенно хороша в рыхлом снегу и снежной каше.

Кратко

Если вы пользуетесь машиной по более или менее стабильному графику – например, только для дневных поездок по городу или, наоборот, для раннего выезда из дома и позднего возвращения, вам лучше учесть это обстоятельство при смене шин. Потому что днем погода может быть теплой еще несколько недель. При этом ночью и утром вполне могут случаться заморозки, которые образуют на дороге первые скользкие участки – на которых вам понадобятся зимние колеса.