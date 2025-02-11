Зимові оливи: як вони впливають на роботу вашого авто в холодну пору

Водіїв без великого досвіду іноді лякають бувалі колеги: а ти на зиму яку оливу заливаєш? Насправді спеціальні зимові оливи для двигуна тепер використовуються нечасто, хоча певний сенс у цьому питанні є.

Якщо в теплий сезон водій своєї оливи в двигуні просто не помічає, то взимку вона є одним з тих факторів, що предметно впливають на користування автомобілем. Моторна олива, чия в’язкість зростає на холоді і тим більше на морозі, по-перше, заважає заводити двигун після тривалої стоянки, а по-друге, в холодному стані, аж до прогріву двигуна, погано змащує деталі. А тому у моторі швидше, ніж треба, зношуються найбільш відповідальні деталі.

Одне слово, саме взимку час обговорити тонкощі вибору такої оливи, яка б і двигун захищала, і водієві зимове життя полегшила.

Чому не випускають спеціальну оливу для зими?

Випускають, але для легкових авто таких сортів давно не пропонують. Зимові оливи якщо і використовуються, то у комерційному транспорті. А взагалі в наш час майже всі оливи стали всесезонними. Достатньо побачити індекси в’язкості за найбільш поширеною в нас класифікацією SAE: тут дві цифри, перша з яких доповнена літерою W – winter (від англ. - зима), скажімо, 15W-40. Відтак, перша цифра – "зимова" в’язкість, вона характеризує якості оливи на морозі, друга – "літня", позначає в’язкість за плюсової температури.

Яка олива краще працюватиме взимку?

Перше, що важливо для водія в холодну пору року з точки зору оливного питання – запуск мотора після тривалої стоянки, коли стартеру буває важко провертати колінчастий вал у загуслій від холоду оливі. Двигуну, до речі, в такій ситуації теж непереливки, адже маслонасосу густу проморожену оливу важко проганяти по вузьких каналах двигуна.

Отже, як мінімум з цих двох причин для зими бажано мати мастило з якомога меншою в’язкістю. Важлива не тільки перша, "зимова" цифра, а й друга, тому що не кожен мотор можна експлуатувати на оливі з низкою в’язкістю – модній нині синтетиці типу 0W-30 або 0W40. Відтак, коли машина важко запускається в морозну погоду, для зимового сезону можна вибирати оливу з найменшим індексом в’язкості з числа тих, що дозволені автовиробником.

А якщо змішати оливи різної в’язкості?

От що точно не бажано змішувати, так це оливи різних брендів і оливи, створені на різних основах – мінеральне з напівсинтетикою та мінеральне з синтетикою. А от оливи одного бренду и однієї основи, але з різною в’язкістю можна змішувати без побоювань.

Проте, у крайньому випадку, коли рівень оливи в картері чомусь виявиться нижче мінімуму, щоб дістатись додому, краще долити будь-яку моторну оливу, ніж вбивати двигун роботою "на суху".

Коротко

Дозволимо собі нагадати, що найпростіший спосіб вибрати правильну моторну оливу – це спиратись на вимоги автовиробника, які зазвичай приводяться у заводському мануалі. При тому дотримуватись слід і рекомендованої в’язкості, і класу якості за ACEA чи API. Ну і звісно, ще одне ключове правило в питанні змащування двигуна – своєчасна заміна оливи. Термін якої знов-таки треба шукати у заводському мануалі.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild, L`Automobile та Motor.