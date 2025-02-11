Зимние масла: как они влияют на работу вашего авто в холодное время

Водителей без большого опыта иногда пугают бывалые коллеги: а ты на зиму какое масло заливаешь? На самом деле специальные зимние масла для двигателя теперь используются нечасто, хотя определенный смысл в этом вопросе есть.

Если в теплый сезон водитель своего масла в двигателе просто не замечает, то зимой оно является одним из тех факторов, что предметно влияют на пользование автомобилем. Моторное масло, чья вязкость растет на холоде и тем более на морозе, во-первых, мешает заводить двигатель после длительной стоянки, а во-вторых, в холодном состоянии, вплоть до прогрева двигателя, плохо смазывает детали. А потому в моторе быстрее, чем надо, изнашиваются наиболее ответственные детали.

Словом, именно зимой пора обсудить тонкости выбора такого масла, которое бы и двигатель защищало, и водителю зимнюю жизнь облегчило.

Почему не выпускают специальное масло для зимы?

Выпускают, но для легковых авто таких сортов давно не предлагают. Зимние масла если и используются, то в коммерческом транспорте. А вообще в наше время почти все масла стали всесезонными. Достаточно увидеть индексы вязкости по наиболее распространенной у нас классификации SAE: здесь две цифры, первая из которых дополнена буквой W - winter (от англ. - зима), скажем, 15W-40. Следовательно, первая цифра - "зимняя" вязкость, она характеризует качества масла на морозе, вторая - "летняя", обозначает вязкость при плюсовой температуре.

Какое масло будет лучше работать зимой?

Первое, что важно для водителя в холодное время года с точки зрения масляного вопроса - запуск мотора после длительной стоянки, когда стартеру бывает трудно проворачивать коленчатый вал в загустевшем от холода масле. Двигателю, кстати, в такой ситуации тоже несладко, ведь маслонасосу густое промороженное масло трудно прогонять по узким каналам двигателя.

Так что, как минимум по этим двум причинам для зимы желательно иметь масло с как можно меньшей вязкостью. Важна не только первая, "зимняя" цифра, но и вторая, потому что не каждый мотор можно эксплуатировать на масле с низкой вязкостью - модной нынче синтетике типа 0W-30 или 0W40. Поэтому, когда машина с трудом запускается в морозную погоду, для зимнего сезона можно выбирать масло с наименьшим индексом вязкости из числа тех, что разрешены автопроизводителем.

А если смешать масла разной вязкости?

Вот что точно не желательно смешивать, так это масла разных брендов и масла, созданные на разных основах - минеральное с полусинтетикой и минеральное с синтетикой. А вот масла одного бренда и одной основы, но с разной вязкостью можно смешивать без опасений.

Однако, в крайнем случае, когда уровень масла в картере почему-то окажется ниже минимума, чтобы добраться домой, лучше долить любое моторное масло, чем убивать двигатель работой "на сухую".

Вкратце

Позволим себе напомнить, что самый простой способ выбрать правильное моторное масло - это опираться на требования автопроизводителя, которые обычно приводятся в заводском мануале. При этом придерживаться следует и рекомендованной вязкости, и класса качества по ACEA или API. Ну и конечно, еще одно ключевое правило в вопросе смазки двигателя - своевременная замена масла. Срок которой опять-таки надо искать в заводском мануале.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild, L`Automobile и Motor.