Зимние каникулы в Украине: когда школьникам придется вернуться к занятиям

Зимние каникулы для украинских школьников в 2025 году традиционно придутся на период новогодне-рождественских праздников, однако даты отдыха варьируются в зависимости от региона и школы. Министерство образования и науки Украины (МОН) рекомендует учебным заведениям организовать зимние каникулы с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, но из-за свободы планирования каждое заведение может адаптировать график к местным условиям.

РБК-Украина рассказывает, когда вернутся к учебе школьники после зимних каникул в 2025 году.

Школьники вернутся к занятиям в зависимости от выбранного графика, но большинство учеников начнут обучение после каникул в период с 8 по 15 января 2025 года.

Также важную роль в планировании играет система отопления. В школах с автономным отоплением график может отличаться.

Из-за сложной энергетической ситуации и возможных рисков блэкаутов, учебные заведения имеют право самостоятельно определять форму обучения (очную, дистанционную или смешанную) и продолжительность каникул. Многие школы сократили осенние каникулы, чтобы иметь возможность продолжить зимний отдых.

Напомним, Служба образовательного омбудсмена Украины планирует внедрить новые алгоритмы для налаживания ненасильственной коммуникации между родителями и учителями. Это решение приняли из-за частых случаев некорректного взаимодействия. Изменения должны способствовать созданию эффективного партнерства между школой и родителями, чтобы обеспечить комфортную учебную среду для детей. РБК-Украина рассказывало, как планируют реализовать эту инициативу.

Также мы писали, что Министерство образования и науки Украины ввело новую систему оценивания, которая базируется на группах результатов. Этот подход позволяет точнее отражать успеваемость учеников и адаптировать оценки с учетом их индивидуальных достижений.

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