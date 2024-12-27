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Зимние каникулы в Украине: когда школьникам придется вернуться к занятиям

Пятница 27 декабря 2024 14:41
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Зимние каникулы в Украине: когда школьникам придется вернуться к занятиям Фото: Зимние каникулы для школьников (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Зимние каникулы для украинских школьников в 2025 году традиционно придутся на период новогодне-рождественских праздников, однако даты отдыха варьируются в зависимости от региона и школы. Министерство образования и науки Украины (МОН) рекомендует учебным заведениям организовать зимние каникулы с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, но из-за свободы планирования каждое заведение может адаптировать график к местным условиям.

РБК-Украина рассказывает, когда вернутся к учебе школьники после зимних каникул в 2025 году.

Из-за сложной энергетической ситуации и возможных рисков блэкаутов, учебные заведения имеют право самостоятельно определять форму обучения (очную, дистанционную или смешанную) и продолжительность каникул. Многие школы сократили осенние каникулы, чтобы иметь возможность продолжить зимний отдых.

Также важную роль в планировании играет система отопления. В школах с автономным отоплением график может отличаться.

Школьники вернутся к занятиям в зависимости от выбранного графика, но большинство учеников начнут обучение после каникул в период с 8 по 15 января 2025 года.

График каникул в регионах Украины

  • Киев. В столице школьники уйдут на каникулы с 23 декабря 2024 года до 12 января 2025 года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 17 по 22 февраля.
  • Львов. Большинство школ будут отдыхать с 23 декабря 2024 года до 5 января 2025 года, а некоторые продлят каникулы до 12 января.
  • Одесса. В школах города придерживаются рекомендаций МОН – с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.
  • Днепр. Каникулы продлятся с 25 декабря 2024 года до 7 января 2025 года, хотя в некоторых школах даты могут меняться.
  • Харьков. Школьники будут отдыхать с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.
  • Ужгород. Рекомендуемые даты каникул – с 23 декабря 2024 года по 5 января 2025 года.
  • Ивано-Франковск. Ученики будут отдыхать с 25 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, в зависимости от школы.
  • Тернополь. Самые длинные каникулы – с 18 декабря 2024 года до 12 января 2025 года.
  • Хмельницкий. Придерживаются рекомендаций МОН – с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года.
  • Сумы. Школы организуют каникулы с 28 декабря 2024 года до 19 января 2025 года, в некоторых заведениях – до 2 февраля.

Напомним, Служба образовательного омбудсмена Украины планирует внедрить новые алгоритмы для налаживания ненасильственной коммуникации между родителями и учителями. Это решение приняли из-за частых случаев некорректного взаимодействия. Изменения должны способствовать созданию эффективного партнерства между школой и родителями, чтобы обеспечить комфортную учебную среду для детей. РБК-Украина рассказывало, как планируют реализовать эту инициативу.

Также мы писали, что Министерство образования и науки Украины ввело новую систему оценивания, которая базируется на группах результатов. Этот подход позволяет точнее отражать успеваемость учеников и адаптировать оценки с учетом их индивидуальных достижений.

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