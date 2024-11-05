Зимние каникулы 2024: точные даты, когда будут отдыхать школьники

Некоторые украинские школы в этом году решили перенести осенние каникулы на зимний период, продлив зимние каникулы. Школы могут самостоятельно планировать учебный процесс, и некоторые из них приняли такое решение.

РБК-Украина рассказывает, когда начнутся и сколько будут продолжаться зимние каникулы в украинских школах.

Учебный год 2024-2025 в Украине продлится со 2 сентября 2024 года по 30 июня 2025 года. Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Украины (МОН), в пределах этих дат школы могут в индивидуальном порядке определять структуру и продолжительность учебного процесса. Ведомство рекомендует школам провести зимние каникулы с 30 декабря 2024 года по 10 января 2025 года, но точные даты каждая школа может установить сама, учитывая эпидемическую ситуацию, состояние безопасности и наличие отопления в классах.