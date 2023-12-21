Зимові канікули 2024. Коли та скільки відпочиватимуть школярі

За лічені дні українські школярі підуть на зимові канікули. Вони будуть тривалими – на дітей очікує від двох тижнів до цілого місяця відпочинку від уроків.

При підготовці матеріалу використовувалися рекомендації Міносвіти про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти, заява заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, дані пресслужби департаменту освіти Житомирської області, управління освіти Львова, управління освіти Чернівців, заява очільника департаменту освіти Луцької міськради Віталія Бондаря, публікації "Суспільне".

Від чого залежить графік канікул у школах України

Війна внесла суттєві зміни в організацію навчального процесу, тому при визначенні графіків канікул освітяни та місцева влада вимушені враховувати безпекову ситуацію, температурний режим, ситуацію з електроенергією.

За постановою Кабміну, навчальний рік 2023/2024 в закладах середньої освіти Україні триватиме від 1 вересня 2023 до 28 червня 2024. При цьому дати канікул для дітей встановлюють "на місцях" – в кожній окремій громаді чи навіть школі.

До прикладу, в низці шкіл вирішили не відправляти учнів на осінні канікули, тому взимку діти відпочиватимуть довше.

Дати зимових канікул по містах

Київ та область

У столиці діти відпочиватимуть з 23 грудня 2023 до 7 січня 2024, а учні перших класів взимку підуть ще на одні канікули – 19-25 лютого 2024.

По області в 341 школі канікули триватимуть 2 тижні, а ще 286 закладів освіти вирішили запровадити 3-тижневі канікули через те, що восени їх не було. 45 громад області розпочнуть канікули з 25 грудня, 24 громади планують навчатися до 29 грудня.

Житомир

На Житомирщині канікули почнуться 23 грудня та триватимуть 3 тижні. Діти повернуться за парти 15 січня 2024. В ОДА зазначили, що терміни орієнтовні та можуть змінитися в залежності від безпекової ситуації.

Дніпро

Тривалість зимових канікул для школярів Дніпра складатиме 2 тижні – з суботи 23 грудня до понеділка 8 січня.

Львів

На Львівщині діти підуть на зимовий відпочинок переважно з понеділка, 25 грудня. Кожна школа визначає дати початку канікул та їх тривалість самостійно. Це буде 2 або 3 тижні з 25 грудня по 7 січня, або з 25 грудня по 14 січня. Графік канікул по школах Львова наведено на сайті міської ради.

Харків

У Харкові зимові канікули заплановані з суботи 30 грудня до понеділка 15 січня. Таким чином, діти відпочиватимуть впродовж трьох тижнів.

Полтава

Заклади освіти Полтавщини визначають терміни зимових канікул самостійно. Так, у Лубенській громаді діти відпочиватимуть з 29 грудня до 14 січня. У Кременчуцькій громаді – з 25 грудня до 7 січня. У Миргородській громаді школярі відпочиватимуть із 30 грудня до 14 січня. У Полтаві зимові канікули триватимуть 2 тижні – з 23 грудня до 7 січня включно.

Чернівці

Школярі Чернівців підуть на канікули 23-го, 24-го або 25 грудня, а за парти повернуться 8-го чи 15 січня. Кожен заклад освіти визначає терміни окремо. Водночас у міському Управлінні освіти зазначили, що в разі виникнення проблем з електрикою чи опаленням, терміни канікул можуть переглянути. Навчання перенесуть на червень, щоб зберегти тривалість другого семестру.

Хмельницький

У 50 школах Хмельницької громади зимові канікули почнуться 25 грудня та триватимуть до 7 січня 2024 включно. При цьому ще у двох школах пішли на відпочинок раніше, через те що або відмовилися від осінніх канікул, або навчалися 6 днів на тиждень у першому семестрі.

Від понеділка, 8 січня 2024 у всіх закладах освіти міста почнеться 2 семестр.

Івано-Франківськ

На Франківщині діти відпочиватимуть взимку понад місяць – з 23 грудня по 26 січня. Про це повідомили в департаменті освіти міськради, але зазначили, що остаточне рішення про канікули ухвалює керівництво кожної школи, ліцею чи гімназії окремо.

Кропивницький

Практично всі заклади середньої освіти Кропивницького підуть на зимові канікули з 25 грудня до 22 січня. Це 33 із 38 шкіл міста. Інші заклади відпочиватимуть за таким графіком:

Фортечна гімназія – із 25 грудня по 9 січня

гімназія "Інтелект" – із 1 по 23 січня

"Класична гімназія" – із 29 грудня по 21 січня

гімназія "Сучасник" – із 29 грудня по 14 січня

ліцей "Науковий" – корпус на вулиці Шевченка, 1 – із 23 грудня по 21 січня, корпус на вулиці Юрія Коваленка, 9а – із 23 грудня по 14 січня.

Мукачеве

У Мукачеві на Закарпатті канікули триватимуть місяць – від 23 грудня 2023 до 21 січня 2024. При цьому осінні та весняні канікули в закладах освіти міста скасували.

Луцьк

Зимові канікули для школярів Луцька стартують на Різдво, 25 грудня. Діти відпочиватимуть 2 тижні – до понеділка 8 січня 2024.